اشتهر بأدائه دور جار عثمان عريوات في فيلم "امرأتان".. "عايلة الخير" تكرّم الفنان عبد الكريم بن خلف الله بوسام شرفي

في لفتة طيبة منها وإنسانية، تواصل جمعية "عايلة الخير"، التي تضّم بين أعضائها عددا من الممثلين والمطربين، في زيارة الفنانين وذويهم للوقوف على احتياجاتهم وتسجيل انشغالاتهم.

وكانت آخر "خرجات" الجمعية إلى بيت الفنان عبد الكريم بن خلف الله، المعروف بتجسيده دور جار الفنان عثمان عريوات في الفيلم الذي لا ينسى أبدا "امرأتان"، وأيضا إلى بيت الممثل ياسين بن جملين الذي وافته المنية منذ أشهر قليلة.

وكان في استقبال أعضاء جمعية "عايلة الخير"، أهل وذوو وأبناء الفنان القدير عبد الكريم بن خلف الله، الذي يعاني من عدة أمراض مرتبطة بالشيخوخة.

وقد تميز حفل الاستقبال بجو عائلي ساده الفرح، كما صرّح الفنان سليم الشاوي لـ "الشروق اليومي"، لافتا إلى أن مثل هذه الزيارات ترفع الكثير من معنويات الفنانين.

هذا، وسلّم أعضاء الجمعية وساما رمزيا وشرفيا للفنان، مقدما من قبل بلدية الجزائر الوسطى، تقديرا لما قدمه الممثل من فن وأعمال ما زالت محفورة في ذاكرة الجمهور، خاصة الدور الذي جسّده في فيلم "امرأتان" أو دوره "عزوز بائع القازوز".

وأضاف "الشاوي" لـ "الشروق اليومي" أن "عايلة الخير" قامت منذ يومين، بزيارة تفقدية إلى عائلة الممثل الراحل ياسين بن جملين بضاحية بوفاريك، حيث كان في استقبالهم زوجة الفقيد وأبناؤه. وتركت الزيارة أثرا عميقا في نفسية عائلته.

يذكر أن آخر تكريم حظي به "بن خلف الله" كان بالمسرح الوطني "محيي الدين بشطارزي"، من قبل جمعية "الألفية الثالثة" للممثل سيد علي بن سالم، بمناسبة يوم الشهيد، حيث كرمت الجمعية أربعة من كبار فناني مسرح الإذاعة والتلفزيون الجزائريين، ويتعلق الأمر بسليمان بلعايب (ممثل مسرحي وكاتب)، عبد الكريم بن خلف الله (ممثل مسرحي سينمائي وتلفزيوني)، سعيد زانون (ممثل وكاتب) وإبراهيم دري (ممثل إذاعي وتلفزيوني).

في السياق، ذكّر مُحدث "الشروق اليومي"، سليم الشاوي، أن جمعية "عايلة الخير" التي يرأسها الممثل حسان بن سالم وتضّم فنانين ومثقفين، سبق أن زارت العديد من الفنانين المعروفين للرفع من معنوياتهم، على غرار فنان الأغنية الشعبية عبد المجيد مسكود والراحل هواري عوينات، كاشفا أن أعضاء الجمعية ينوون أيضا زيارة الفنان حكيم الكاهنة بولاية باتنة للوقوف على الحالة المزرية التي يعيشها.

وينخرط ضمن جمعية "عايلة الخير" كل من: أحمد قادري (قريقش)، الشاب سليم الشاوي، حفيظة بن ضياف، كريم مصباحي، حسان دادي، نوال زعتر، سليم هليل، إسماعيل جردي، حسان بن سالم ، فؤاد ومان وغيرهم كثير. مع العلم أن الجمعية تنشط منذ نحو 5 سنوات، وهي عبارة عن أسرة فنية كبيرة كان من أشهر أعضائها الناشطات فيها الفنانة الراحلة فتيحة بربار.