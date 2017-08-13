حجز 25 طنا من المخدرات منذ بداية السنة

أسفرت جهود الوحدات المختصة لقوات الشرطة في مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات خلال سنة 2016، من حجز 25 طنا و606 كلغ من القنب الهندي المعالج، 11 كلغ و956 غرام من الكوكايين، 01 كلغ و413 غرام من الهروين، 352927 قرص مهلوس.

العمليات النوعية للأمن الوطني سمحت بمعالجة 26288 قضية تخص الحيازة والمتاجرة بالمخدرات، حيث اسفرت عن توقيف 31606 شخص متورط، من بينهم 162 شخص من جنسيات أجنبية مختلفة، قدموا جميعا امام الجهات القضائية، حيث أودع من 13498 الحبس المؤقت، فيما وضع 3881 شخص متورط تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 14227 شخص من استدعاء مباشر.