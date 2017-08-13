توقيف مروّج المخدرات وسط القُـصر بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف امرأة مختصة في السرقة داخل محلات بيع المجوهرات على اثر شكوى تم إيداعها من طرف مواطن اكتشف انه تعرض للسرقة بعد الاطلاع على تسجيل الكاميرا الرقمية في محله.

وتم إلقاء القبض عليها عند عودتها إلى نفس المحل بعد فترة قصيرة من وقوع الحادثة وهو ما مكن صاحب المحل من التعرف عليها بسهولة، فقام بالإبلاغ عنها لتتدخل عناصر الشرطة وتلقي القبض عليها وعلى صاحب سيارة الأجرة الذي كان يقلها.

كما تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من استرجاع ختم ووثائق محضر قضائي سرقت محفظته من داخل سيارته بعد أن ركنها أمام احد المحلات التجارية وكان بداخلها مبلغ يقدر بـ450 مليون سنتيم وختم يخص مهنته وبطاقة مهنية إضافة إلى وثائق أخرى. وتبين بعد التحقيق أن المشتبه فيه قاصر وله شريك في العملية تم تفتيش منزله والعثور على مبلغ 291 مليون سنتيم. كما أوقفت مسير قاعة العاب يروج المخدرات وسط القصر وضبط بحوزته 50 قرصا من الحبوب المهلوسة ومبلغ مالي من عائدات الترويج.