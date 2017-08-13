توفيت أكبر المعمرين من البشر على وجه الأرض، وهي امرأة رحلت عن 117 سنة في موطنها جامايكا هذا الأسبوع.
وولدت السيدة المعروفة باسم "العمة " بين الأصدقاء والأقارب، في منطقة تريلاوني شمال غربي جامايكا، في 10 مارس 1900 وعاشت جل حياتها الطويلة هناك..
قد حصلت على الرقم القياسي لأطول عمر لإنسان في العالم عندما احتفلت الجامايكية فيولينت بعيد ميلادها الـ 110، كانت قد قالت لصحيفة محلية: "حقا، حقا، عندما يسأل الناس ما الذي آكله وأشربه ما مكنني أن أعيش لفترة طويلة، فإني أقول لهم إني آكل كل شيء باستثناء لحم الخنزير والدجاج، وأنا لا أشرب الخمر وبعض الأشياء الأخرى لا أتناولها".
وأضافت: "أنا في واقع الأمر في هذه السن الكبيرة جدا، لسبب بسيط أنني لا أشعر أنني كبرت، وأن عمري قد وصل 110 سنوات".
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وفاة "العمة الجامايكية" أكبر معمرة على وجه الأرض
وكالات
توفيت أكبر المعمرين من البشر على وجه الأرض، وهي امرأة رحلت عن 117 سنة في موطنها جامايكا هذا الأسبوع.
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وولدت السيدة المعروفة باسم "العمة " بين الأصدقاء والأقارب، في منطقة تريلاوني شمال غربي جامايكا، في 10 مارس 1900 وعاشت جل حياتها الطويلة هناك..
قد حصلت على الرقم القياسي لأطول عمر لإنسان في العالم عندما احتفلت الجامايكية فيولينت بعيد ميلادها الـ 110، كانت قد قالت لصحيفة محلية: "حقا، حقا، عندما يسأل الناس ما الذي آكله وأشربه ما مكنني أن أعيش لفترة طويلة، فإني أقول لهم إني آكل كل شيء باستثناء لحم الخنزير والدجاج، وأنا لا أشرب الخمر وبعض الأشياء الأخرى لا أتناولها".
وأضافت: "أنا في واقع الأمر في هذه السن الكبيرة جدا، لسبب بسيط أنني لا أشعر أنني كبرت، وأن عمري قد وصل 110 سنوات".