حصدت 5 جوائز في المهرجان الدولي للمسرح في مالطا فرقة ورشة الخشبة الذهبية لسيدي بلعباس تبهر المختصين العالميين

تألقت الفرقة الجزائرية "ورشة الخشبة الذهبية" للمسرح لمدينة سيدي بلعباس، خلال مشاركتها ضمن فعاليات المهرجان الدولي للمسرح بدولة مالطا (من 07 إلى 11 سبتمبر) من خلال حصدها خمس جوائز قيمة، بينها جائزة أحسن عرض متكامل مناصفة مع فرقة يابانية فضلا عن جوائز أحسن نص، وأحسن إخراج، وأحسن دور رجالي وجائزة أحسن ممثلة واعدة .

تنافست الفرقة الجزائرية التي شاركت بمسرحية تحت عنوان "نهاية عرض"، على جوائز المهرجان الدولي للمسرح أمام فرق مسرحية من دول تشتهر بتقاليد مسرحية عريقة على غرار ألمانيا وإيطاليا واليابان وكوسوفو وكرواتيا وإسبانيا وفرنسا، فضلا عن فرق من مالطا، البلد المنظم بمجموع 10 فرق، تنافست على جوائز المهرجان حيث حصد المسرح الجزائري أهم جوائز المهرجان عن مسرحية "نهاية عرض"، نص وإخراج الفنان غانم بوعجاج إلياس، حيث تتطرق مشاهد العرض خلال ساعة من الزمن الركحي إلى صراع تراجيدي بين تقني خشبة (تقمص الشخصية الممثل بلعباسي عبد الغني)، وممثل مسرحي مخضرم (أدى دور الشخصة الممثلة فريدة بن حمودة).

هذا، وأسهمت الفرقة المسرحية "الخشبة الذهبية" لمدينة سيدي بلعباس، ضمن نشاطات المهرجان الدولي المتمثلة في تنظيم ورشات تكوينية لمختلف المدارس المسرحية للبلدان المشاركة على غرار المدرسة الإيطالية التي سلطت الضوء على تجربة مسرح الكوميديا دال آرتي، واليابان بمسرح النو والكابوكي، إلى جانب المسرح الألماني، بنماذج عن المسرح الملحمي والمسرح الحديث، حيث قدمت الفرقة الجزائرية تجربة المسرح الجزائري، من خلال المسرح الشعبي والحلقة كنموذج من تأطير الفنان بوعجاج غالم إلياس. وفي سياق النشاطات الجانبية للمهرجان، قدم أعضاء الخشبة الذهبية للمسرح وعلى رأسهم مهياوي عبد القادر وسيدهم رابح حمزة سهرة فنية جزائرية تخللها اللباس التقليدي وأكلات شعبية (الكسكسي) إلى جانب اللقاءات الفنية خلال فترة المهرجان. هذا، وقد نوهت اللجنة المنظمة للمهرجان خلال حفل الاختتام بالمستوى الفني للمشاركة الجزائرية بعد تألق الفريق الجزائري فنيا وإبداعيا.