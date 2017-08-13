راهن على تكريس الاستقلال المالي أويحيى: الجزائر ستخرج من الأزمة خلال 3 سنوات

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، الأحد، برنامج الحكومة الجديد جاء وسط تخوفات اقتصادية وتذبذب خلقه تجار السياسة، مؤكدا أن الجزائر ستخرج من الأزمة خلال 3 سنوات.

وشرع أويحيى، في عرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، طبقا للمادة 94 من الدستور، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة.

-تعزيز الأمن والاستقرار ووحدة البلاد ونراهن على تكريس الاستقلال المالي

-لا تنمية دون استقرار، وما يحصل في بعض الدول الشقيقة والصديقة خير مثال

-استمرار الدعم اللازم لقوات الأمن ولا سيما الجيش في مكافحة الإرهاب

-نراهن على حس اليقظة لدى أفراد المجتمع وتبليغ المواطنين لعناصر الأمن

-سنتصدى لكل من يروج لطوائف غريبة عن المجتمع الجزائري

-سنزيد من ترقية اللغة الأمازيغية ونشرها وطنيا

-سنشدد العقوبات في جرائم القتل والخطف

-احتياطي الصرف حاليا 100 مليار دولار وفقدنا 100 مليار دولار

-انهيار النفط منذ 2014 أفرز كلفة رهيبة على مصدري البترول

-بدأنا إجراءات احترازية منذ 2015 مثل إقرار رخص الاستيراد

-سنستمر في إعطاء الأولوية للمنتوج المحلي

-الحفاظ على الاستقلال المالي عملية جماعية بعيدا عن عقلية الريع

-البنك المركزي الأوروبي ضخّ 2000 مليار أورو في السوق خلال سنتين

-لا مال في صندوق ضبط الإيرادات

-دور الحكومة والدولة يضمن رواتب الموظفين والمتقاعدين

-سنعزز مكانة اللغة العربية في جميع هياكل الدولة

-الجزائر فقدت 50 بالمائة من مداخيلها لكنها صمدت 3 سنوات

-سنطبق القانون بصرامة لحماية المساجد والأئمة

-سنخرج من الأزمة خلال 3 أو 5 سنوات على الأكثر

-لا يمكن أن نغرق البلاد في المديونية الخارجية وثقلها لن يتجاوز 20 بالمائة من ناتج الدخل الخام

-التمويل غير التقليدي خلال 5 سنوات سيخرج البلاد من المأزق المالي

- الخزينة سدّدت 900 مليار دينار بالسندات إلى غاية سنة 2030

- الخزينة العمومية تتحمل تسديد مديونية شركة سونلغاز التي تعاني العجز

- 3 ملايين متقاعد سنويا والقانون الجديد سيؤدي إلى خفض العدد العام المقبل

- سوناطراك تشتري الوقود بالسعر الدولي وتبيعه لنفطال بالسعر المحلي، والفارق تتحمله الخزينة العمومية

- دعم إضافي للتنمية الريفية وتعزيز برامج السكن الريفي لوقف الزحف نحو المدن