4 انتحاريين يهاجمون معسكرا أمريكيا جنوبي أربيل

هاجم 4 انتحاريين الأحد، معسكرا للقوات الأمريكية في منطقة مخمور جنوبي أربيل.

وأكد مصدر أمني كردي، أن 4 انتحاريين هاجموا ثكنة صغيرة للقوات الأمريكية في قرية قرب بلدة مخمور، حيث قتلت القوات الأمريكية اثنين منهم قبل الوصول للمعسكر.

وأشار المصدر إلى أن الانتحاريين الآخريين فجرا نفسيهما عند البوابة الرئيسة للمعسكر في ناحية قراج، بدون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الانتحاريين الأربعة تسللوا إلى المنطقة ليلا. وطوقت قوات البشمركة الكردية والقوات الأمريكية منطقة الحادث.