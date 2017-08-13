تفاجأ بعض المواطنين المتعودين على التداوي والعلاج بالحجامة بالزيادات الجديدة في أسعار جلسات العلاج، مع أن طبيعة الخدمات مازالت هي نفسها، وقد بررها المعالجون بإدراج تخصصات جديدة واعتماد سلم تسديد يتوافق مع كل جلسة علاج، وهو ما فرض على المتداوين بها .
لم يستفق المواطنون من الزيادات العشوائية التي مست مختلف الخدمات وحتى الأطباء حتى تفاجأوا بفرض أسعار جديدة على جلسات التداوي بالحجامة من قبل بعض الحجامين والمعالجين بالرقية والأعشاب، فبعد ما كانت تكلفة جلسة العلاج 800 دج، قفزت الأسعار هذه الأيام بداية من شهر سبتمبر الجاري إلى 1200 دج، وهو ما صدم العديد من المواطنين المتعودين على التداوي بها واستغربوا بشدة هذه الزيادات غير المبررة، خصوصا وأن جل زبائن هذه المحلات هم من البسطاء وأصحاب الدخل المحدود، وهذا الثمن سيرهقهم ويتسبب في ابتعادهم عن العلاج.
تتساءل إحدى المسنات وقد تعودت على الخضوع لجلسات العلاج بالحجامة: ما الدافع لهذه الزيادة؟ فقد كانت جميع أنواع الحجامة بـ800 دج ليصبح اليوم هذا السعر مقتصرا على حجامة 4 كؤوس فقط، أما الأنواع الأخرى فلها سعرها الخاص، لتضيف محدثتنا وهي تعاني من آلام الظهر والمفاصل وشعرت بتحسن كبير بعد مواظبتها على العلاج: أحتاج للعلاج بأكثر من 4 كؤوس، فأنا مجبرة على إضافة 400 دج، وعندما اعترضت على السعر، بررت العاملة الأمر بارتفاع ثمن الإيجار والكهرباء وبعض المواد شبه الطبية المعتمدة فيها، لكن العجوز لم تقتنع بحجتها واعتبرت الجشع هو السبب الرئيسي.
وعبرت إحدى المواطنات عن غضبها الشديد من الأسعار الجديدة لبعض المحلات، فثمن الحجامة بأكثر من 4 كؤوس لمن يعاني من مواضع ألم مختلفة مرتفع جدا وستكلف المريض ميزانية خاصة، خصوصا وأن بعض العائلات تعودت على القيام بجلسات حجامة جماعية وهذا بالنسبة للمصابين بالسحر والمس وقد أصبح ثمنها أكثر من 4000 دج، مع إضافة تخصصات جديدة، فمثلا حجامة الذاكرة بالنسبة للتلاميذ والطلبة الجامعيين سعرها 1400 دج، حجامة عرق النساء 1400 دج، حجامة علاج البواسير 2000 دج.
ودعا المواطنون وزارة التجارة للتدخل العاجل لتحديد أسعار هذه المحلات التي أصبحت تفرض أثمانا خيالية دون حسيب أو رقيب، مشددين على ضرورة تنظيم هذه النشاطات والتي يقع المواطن دوما ضحية لها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1صفحات فايسبوكية تروج لزوارق الموت وتشجع الشباب على الحرقة
2زيادات في أسعار الحجامة تثير غضب المواطنين
Français English
الرأي
عمار يزلي
حرام.. بوكو!
محمد بوالروايح
جذور الصراع بين مسلمي الروهينغا وحكومة بورما
أبو بكر خالد سعد الله
زهرة ماحي تردّ على أمين الزاوي
جمال لعلامي
اغتيال الفرحة!
محمد حمادي
أدخِلوا الشّعب إلى مصحّة نفسية؟!
التهامي مجوري
المجتمع السعودي صراع وأجيال !! الجزء(1)
حبيب راشدين
طلاق ظهار مع "نخبة" تمارس الاستبضاع
عبد الرزاق قسوم
انطباعات زائر جزائري.. إلى تونس
جمال لعلامي
لا شحيحة ولا هم يحزنون!
حسين لقرع
عارُنا في ميانمار
الفيديو
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
جلسات العلاج أصبحت تتطلب ميزانية خاصة
زيادات في أسعار الحجامة تثير غضب المواطنين
زهيرة مجراب
تفاجأ بعض المواطنين المتعودين على التداوي والعلاج بالحجامة بالزيادات الجديدة في أسعار جلسات العلاج، مع أن طبيعة الخدمات مازالت هي نفسها، وقد بررها المعالجون بإدراج تخصصات جديدة واعتماد سلم تسديد يتوافق مع كل جلسة علاج، وهو ما فرض على المتداوين بها .
تغطيات ذات صلة
زيادات في أسعار الحجامة تثير غضب المواطنين
زيادات في أسعار الحجامة تثير غضب المواطنين
هذه مأساة رميسة اليتيمة؟!
كوارث صحية ووفيات على أيدي الرقاة!
الضجيج.. التلوث الخفي الذي يهدد الجزائريين بموت بطيء!
لم يستفق المواطنون من الزيادات العشوائية التي مست مختلف الخدمات وحتى الأطباء حتى تفاجأوا بفرض أسعار جديدة على جلسات التداوي بالحجامة من قبل بعض الحجامين والمعالجين بالرقية والأعشاب، فبعد ما كانت تكلفة جلسة العلاج 800 دج، قفزت الأسعار هذه الأيام بداية من شهر سبتمبر الجاري إلى 1200 دج، وهو ما صدم العديد من المواطنين المتعودين على التداوي بها واستغربوا بشدة هذه الزيادات غير المبررة، خصوصا وأن جل زبائن هذه المحلات هم من البسطاء وأصحاب الدخل المحدود، وهذا الثمن سيرهقهم ويتسبب في ابتعادهم عن العلاج.
تتساءل إحدى المسنات وقد تعودت على الخضوع لجلسات العلاج بالحجامة: ما الدافع لهذه الزيادة؟ فقد كانت جميع أنواع الحجامة بـ800 دج ليصبح اليوم هذا السعر مقتصرا على حجامة 4 كؤوس فقط، أما الأنواع الأخرى فلها سعرها الخاص، لتضيف محدثتنا وهي تعاني من آلام الظهر والمفاصل وشعرت بتحسن كبير بعد مواظبتها على العلاج: أحتاج للعلاج بأكثر من 4 كؤوس، فأنا مجبرة على إضافة 400 دج، وعندما اعترضت على السعر، بررت العاملة الأمر بارتفاع ثمن الإيجار والكهرباء وبعض المواد شبه الطبية المعتمدة فيها، لكن العجوز لم تقتنع بحجتها واعتبرت الجشع هو السبب الرئيسي.
وعبرت إحدى المواطنات عن غضبها الشديد من الأسعار الجديدة لبعض المحلات، فثمن الحجامة بأكثر من 4 كؤوس لمن يعاني من مواضع ألم مختلفة مرتفع جدا وستكلف المريض ميزانية خاصة، خصوصا وأن بعض العائلات تعودت على القيام بجلسات حجامة جماعية وهذا بالنسبة للمصابين بالسحر والمس وقد أصبح ثمنها أكثر من 4000 دج، مع إضافة تخصصات جديدة، فمثلا حجامة الذاكرة بالنسبة للتلاميذ والطلبة الجامعيين سعرها 1400 دج، حجامة عرق النساء 1400 دج، حجامة علاج البواسير 2000 دج.
ودعا المواطنون وزارة التجارة للتدخل العاجل لتحديد أسعار هذه المحلات التي أصبحت تفرض أثمانا خيالية دون حسيب أو رقيب، مشددين على ضرورة تنظيم هذه النشاطات والتي يقع المواطن دوما ضحية لها.