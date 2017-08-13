بالميدان المركزي الجوي حاسي بحبح قايد صالح يشرف على تدمير مخزون ألغام

يشرف نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح هذا الاثنين بالجلفة على مراسم عملية تدمير المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد وذلك وفقا لالتزامات الجزائر الدولية ذات الصلة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأحد، أنه "باسم فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يشرف الفريق أحمد قايد صالحي نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم غد الاثنين 18 سبتمبر2017، بالميدان المركزي الجوي حاسي بحبح الناحية العسكرية الأولى على مراسم عملية تدمير المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد التي كانت في حوزة الجيش الوطني الشعبي وفقا لالتزامات الجزائر الدولية ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية أوتاوا المتعلقة بحظر استعمال الألغام المضادة للأشخاص وتخزينها وإنتاجها ونقلها والعمل على تدميرها".