قررت الحكومة تمديد عقود قرابة 700 ألف عامل بعقود نشاط الإدماج الاجتماعي إلى أجل غير محدود، بعد نهاية عقودهم مع انقضاء السنة الجارية.
ونقل مسعود عمراوي النائب عن تحالف العدالة والنهضة والبناء، عن وزيرة التضامن غنية إيداليا أن القرار أصبح رسميا.
وكتب النائب على صفحته عبر موقع "فايسبوك"، أنه "في لقائي هذه الصبيحة مع معالي وزيرة التضامن والنشاط الاجتماعي بعد الجلسة الصباحية لمناقشة مخطط الحكومة ، وطرحي عليها مشكل نهاية عقود هذه الفئة يوم : 31 ديسمبر 2017 ، هذا المشكل الذي طرحته في مداخلتي الأولى ومداخلتي لنهار اليوم فأكدت لي بأن المشكل سيحل بصفة نهائية من خلال تمديد عقودهم إلى أجل غير محدود".
وأضاف "وهنا تخلت طالبا من معاليها ضرورة إدماج هذه الفئة في مناصب قارة وثابتة واستفادتها بالتقاعد على غرار كل العمال والموظفين باعتبارها تمارس عملا مقابل ما تتقاضاه، ولايمكن بأي حال من الأحوال تسمية ما تتقاضاه هذه الفئة بالمنحة، لأن المنحة مكافأة عن سابق عمل" .
.
وكانت الوزارة قد مددت شهر جوان الماضي عقود هذه الفئة المقدر عددهم بقرابة 700 ألف عامل إلى غاية نهاية السنة الجارية.
وتم استحداث برنامج عقود نشاط الإدماج الاجتماعي عام 2011، وتم إدماج عمال الشبكة الاجتماعية فيه، مع تحديد منحته الصافية بـ5460 دينار، مع تحديد العقد بسنتين قابلة للتجديد مرتين فقط، أي أن المدة الكاملة للعقد تصل إلى 6 سنوات مما يجعل العقد ينتهي آليا في 2017.
ولم تقدم وزيرة التضامن الصيغة التي لجأت إليها الحكومة لتمديد عقود هذه الفئة إلى آجال غير محددة، وهل سيتم إدماجهم نهائيا لاحقا؟.
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تنتهي مع انقضاء السنة الجارية
تمديد عقود 700 ألف عامل في برنامج الإدماج الاجتماعي
عبد الرزاق.ب
قررت الحكومة تمديد عقود قرابة 700 ألف عامل بعقود نشاط الإدماج الاجتماعي إلى أجل غير محدود، بعد نهاية عقودهم مع انقضاء السنة الجارية.
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ونقل مسعود عمراوي النائب عن تحالف العدالة والنهضة والبناء، عن وزيرة التضامن غنية إيداليا أن القرار أصبح رسميا.
وكتب النائب على صفحته عبر موقع "فايسبوك"، أنه "في لقائي هذه الصبيحة مع معالي وزيرة التضامن والنشاط الاجتماعي بعد الجلسة الصباحية لمناقشة مخطط الحكومة ، وطرحي عليها مشكل نهاية عقود هذه الفئة يوم : 31 ديسمبر 2017 ، هذا المشكل الذي طرحته في مداخلتي الأولى ومداخلتي لنهار اليوم فأكدت لي بأن المشكل سيحل بصفة نهائية من خلال تمديد عقودهم إلى أجل غير محدود".
وأضاف "وهنا تخلت طالبا من معاليها ضرورة إدماج هذه الفئة في مناصب قارة وثابتة واستفادتها بالتقاعد على غرار كل العمال والموظفين باعتبارها تمارس عملا مقابل ما تتقاضاه، ولايمكن بأي حال من الأحوال تسمية ما تتقاضاه هذه الفئة بالمنحة، لأن المنحة مكافأة عن سابق عمل" .
.
وكانت الوزارة قد مددت شهر جوان الماضي عقود هذه الفئة المقدر عددهم بقرابة 700 ألف عامل إلى غاية نهاية السنة الجارية.
وتم استحداث برنامج عقود نشاط الإدماج الاجتماعي عام 2011، وتم إدماج عمال الشبكة الاجتماعية فيه، مع تحديد منحته الصافية بـ5460 دينار، مع تحديد العقد بسنتين قابلة للتجديد مرتين فقط، أي أن المدة الكاملة للعقد تصل إلى 6 سنوات مما يجعل العقد ينتهي آليا في 2017.
ولم تقدم وزيرة التضامن الصيغة التي لجأت إليها الحكومة لتمديد عقود هذه الفئة إلى آجال غير محددة، وهل سيتم إدماجهم نهائيا لاحقا؟.