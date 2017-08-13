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طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
قررت الحكومة بقيادة أحمد أويحي تعديل قانون النقد والقرض، بشكل يتيح للبنك المركزي طبع الدينار وتمويل خزينة الدولة لمواجهة العجز في الميزانية في شكل استدانة داخلية.
كيف ترى لجوء الحكومة إلى هذا الخيار هل هو حتمية لتفادي الاستدانة من الأفامي وما ينجر عنها من رهن لاستقلال البلاد اقتصاديا كما يقول رئيس الحكومة؟ وهل الحكومة قادرة فعلا على السيطرة على معدلات التضخم في هذه الحالة؟ أم أن الأمر يشكل خطرا على القدرة الشرائية بتسجيل ارتفاع كبير للتضخم حسب رافضي هذه الخطوة؟ وما هي خلفيات لجوء الحكومة إلى هذا الخيار برأيك؟
اياد2017/09/17 على 19:441
رايي ههه لايهم الحكومة في شيء اكان صواب ام خطاء هي حتى لا تعتبرني انا المواطن جزء من وطني فتعريف الموطن ينحصر في ثلاث صاحب سلطة او صاحب مال اوصاحب الصواحب الاثنين الاوائل ، الدينار يقترب الان من الاندثار و في رايي البسيط ارى ان فتح التعامل بالدولار على المستوى المحلي ارحم لنا و اغنى لهم و هكذا يكفون انفسهم اوجاع الراس من مطالب العامة و يكفون العامة من مشقة البحث عن كيس حليب