التماس 15 سنة في حقّ متهمين منهم بالعاصمة توقيف 3 رعايا أفارقة يتاجرون في المهلوسات

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة في العاصمة السجن 15 سنة سجنا نافذا وغرامة بقيمة 50 مليون سنتيم، ضد رعيتين إفريقيين، لارتكابهما جنحتي حيازة المؤثرات العقلية بغرض المتاجرة فيها، والإقامة غير الشرعية، وطلب توقيع عقوبة الحبس 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة مليوني سنتيم في حق رفيقهما، المتهم بجنحتي بيع المشروبات الكحولية من دون رخصة والإقامة غير الشرعية، فيما تأجلت المداولات إلى الشهر المقبل.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، الإثنين، انفجرت القضية من خلال معلومات وصلت إلى مصالح الأمن، مفادها وجود رعايا أفارقة دخلوا التراب الوطني من دون وثائق، وكونوا شبكة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية وبيع المشروبات الكحولية من دون رخصة.

على إثرها تم فتح تحقيق والترصد لتحركاتهم، إلى أن ألقي القبض عليهم متلبسين وبحوزتهم 500 قرص مهلوس من نوع "ترامادول"، وصندوق من مختلف أنواع الخمور.

وقد أنكر المتهمان الفعل المنسوب إليهما، موضحين أن الشرطة لم تضبط الأقراص المهلوسة داخل شقتهما، بل في مدخل العمارة، أما المتهم الثالث فقد أكد أن المشروبات الكحولية التي ضبطت بحوزته اشتراها رفقة بعض الأصدقاء لاحتسائها في السهرة، مفندا هو الآخر بيعه الخمور.