الإرهابي "أبو أسامة" يسلم نفسه بجيجل

سّلم، الإرهابي الخطير "د. فارس" المدعو "أبو أسامة"، الأحد، نفسه للسلطات العسكرية بالقرب من الميلية، شرق ولاية جيجل بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تلقت "الشروق" نسخة منه، فإن الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005، كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة ونظارة ميدان.

وبهذه المناسبة، تدعو وزارة الدفاع الوطني مرة أخرى من تبقى من الإرهابيين لاغتنام فرصة الاستفادة من التدابير القانونية السارية، على غرار الكثير ممن سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية.