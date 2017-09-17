بلغ عدد الإعذارات الموجهة لأصحاب السفن المهملة بمختلف موانئ الجزائر العاصمة منذ بداية صائفة 2017، نحو 150 إعذار تقضي بالرفع الفوري وتحويل تلك السفن في إطار المخطط الاستعجالي لتهيئة موانئ العاصمة، حسبما أكدته مديرة الصيد البحري للولاية السيدة ربيعة زروقي.
وأوضحت السيدة زروقي لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه بالتنسيق مع مصالح مؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري التابعة لمؤسسة ميناء الجزائر تم توجيه نحو 150 إعذار لأصحاب السفن المهملة بمختلف موانئ العاصمة منذ بداية صائفة 2017.
وقالت إن العملية ترمي إلى تطهير تلك الموانئ والملاجئ حتى تستعيد منظرها الطبيعي من حيث النظافة وحماية البيئة وأيضا لتحرير المساحات لبواخر تنشط في الميدان، ويتعين على أصحاب السفن القديمة رفع تلك المخلفات وإلا تتخذ في حقهم إجراءات ردعية.
ومن غير المعقول أن تبقى سفن قديمة لمدة 20 سنة أو أكثر في موقفها، في حين لا يجد أصحاب سفن نشطة أماكن للرسو، دون الحديث عن تشويه المنظر والمحيط العام بالموانئ بتلك السفن التي تآكلت بفعل الصدأ، تضيف السيدة زروقي.
وقالت إن تخلي الصيادين وأصحاب السفن عن محركات وسفن قديمة بتلك الطريقة لم يعد أمرا مسموحا به، وهو ما تعمل اللجنة المشتركة التي تضم كلا من مصالح (الولاية، مديرية الصيد البحري ومؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري) على تداركه.
وتم في إطار هذه الحملة رفع باخرة قديمة من الحجم الكبير كانت ترسو بميناء جميلة، كما تم رفع 15 قارب نزهة و4 بواخر صيد، في انتظار رفع كل المخلفات التي شوّهت موانئ العاصمة، تضيف المتحدثة.
للتذكير فإن مؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري التابعة لمؤسسة ميناء الجزائر كانت قد وضعت برنامجا لإعادة تأهيل الموانئ الجوارية بكل من تامنفوست ورايس حميدو والجميلة بغلاف مالي يقدر بنحو 793,1 مليار دينار، وهذا من أجل تنظيم تجارة السمك وتوفير ظروف عمل أحسن للباعة والزبائن.
وفي إطار البرنامج التنموي 2018/2013 الذي سطرته المؤسسة يتعين إعادة تأهيل الموانئ الجوارية كليا، على غرار ميناء تمنفوست من حيث إنجاز أرصفة من أجل تنظيم أفضل لفرع الصيد البحري وتنظيم تجارة السمك وتوفير ظروف عمل أحسن بالميناء.
وتضمن المخطط تجهيز هذا المرفق البحري و(الذي يموّن قسما واسعا من شرق العاصمة) وتزويده بالكهرباء المتجددة وذلك بوضع 21 عمودا يوكل لمركز تطوير الطاقات المتجددة، علما أن الأمر يتعلق بعملية نموذجية بالنسبة لميناء صيد بالجزائر.
وتتواصل في إطار ذات المخطط عمليات التهيئة المقررة بباقي الموانئ ومن بينها ميناء الجميلة الذي تقول السيدة زروقي أن عملية إيصاله بشبكتي الماء والكهرباء متواصلة وينتظر أن تنتهي قريبا ويتم تسليم الأشغال بصفة نهائية.
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150 إعذار لأصحاب السفن القديمة المُهملة بموانئ العاصمة
سفيان. ع
بلغ عدد الإعذارات الموجهة لأصحاب السفن المهملة بمختلف موانئ الجزائر العاصمة منذ بداية صائفة 2017، نحو 150 إعذار تقضي بالرفع الفوري وتحويل تلك السفن في إطار المخطط الاستعجالي لتهيئة موانئ العاصمة، حسبما أكدته مديرة الصيد البحري للولاية السيدة ربيعة زروقي.
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150 إعذار لأصحاب السفن القديمة المُهملة بموانئ العاصمة
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وأوضحت السيدة زروقي لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه بالتنسيق مع مصالح مؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري التابعة لمؤسسة ميناء الجزائر تم توجيه نحو 150 إعذار لأصحاب السفن المهملة بمختلف موانئ العاصمة منذ بداية صائفة 2017.
وقالت إن العملية ترمي إلى تطهير تلك الموانئ والملاجئ حتى تستعيد منظرها الطبيعي من حيث النظافة وحماية البيئة وأيضا لتحرير المساحات لبواخر تنشط في الميدان، ويتعين على أصحاب السفن القديمة رفع تلك المخلفات وإلا تتخذ في حقهم إجراءات ردعية.
ومن غير المعقول أن تبقى سفن قديمة لمدة 20 سنة أو أكثر في موقفها، في حين لا يجد أصحاب سفن نشطة أماكن للرسو، دون الحديث عن تشويه المنظر والمحيط العام بالموانئ بتلك السفن التي تآكلت بفعل الصدأ، تضيف السيدة زروقي.
وقالت إن تخلي الصيادين وأصحاب السفن عن محركات وسفن قديمة بتلك الطريقة لم يعد أمرا مسموحا به، وهو ما تعمل اللجنة المشتركة التي تضم كلا من مصالح (الولاية، مديرية الصيد البحري ومؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري) على تداركه.
وتم في إطار هذه الحملة رفع باخرة قديمة من الحجم الكبير كانت ترسو بميناء جميلة، كما تم رفع 15 قارب نزهة و4 بواخر صيد، في انتظار رفع كل المخلفات التي شوّهت موانئ العاصمة، تضيف المتحدثة.
للتذكير فإن مؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري التابعة لمؤسسة ميناء الجزائر كانت قد وضعت برنامجا لإعادة تأهيل الموانئ الجوارية بكل من تامنفوست ورايس حميدو والجميلة بغلاف مالي يقدر بنحو 793,1 مليار دينار، وهذا من أجل تنظيم تجارة السمك وتوفير ظروف عمل أحسن للباعة والزبائن.
وفي إطار البرنامج التنموي 2018/2013 الذي سطرته المؤسسة يتعين إعادة تأهيل الموانئ الجوارية كليا، على غرار ميناء تمنفوست من حيث إنجاز أرصفة من أجل تنظيم أفضل لفرع الصيد البحري وتنظيم تجارة السمك وتوفير ظروف عمل أحسن بالميناء.
وتضمن المخطط تجهيز هذا المرفق البحري و(الذي يموّن قسما واسعا من شرق العاصمة) وتزويده بالكهرباء المتجددة وذلك بوضع 21 عمودا يوكل لمركز تطوير الطاقات المتجددة، علما أن الأمر يتعلق بعملية نموذجية بالنسبة لميناء صيد بالجزائر.
وتتواصل في إطار ذات المخطط عمليات التهيئة المقررة بباقي الموانئ ومن بينها ميناء الجميلة الذي تقول السيدة زروقي أن عملية إيصاله بشبكتي الماء والكهرباء متواصلة وينتظر أن تنتهي قريبا ويتم تسليم الأشغال بصفة نهائية.