يترأس وزير الطاقة مصطفى قيطوني، الإثنين، تجمعا وطنيا لمديري الطاقة في الولايات لمناقشة حصيلة عمل سوناطراك وسونلغاز وتقديم توجيهاته بشأن مخطط عمل الحكومة الجديد برئاسة أحمد أويحيى، خاصة ما تعلق بالتنقيب عن البترول وترشيد استهلاك الكهرباء.
ويهدف هذا التجمع إلى إرساء جو من التعاون والتشاور الدائم بين مديري الطاقة ومصالح الوزارة والولايات والوكالات ومختلف المؤسسات بغية أداء فعال لقطاع الطاقة وتحسين نجاعته.
وسيعطي وزير الطاقة بهذه المناسبة، توجيهات لتجسيد برنامج عمل الحكومة الذي سيطبق سويا من طرف مديريات الطاقة ووكالات الضبط والمراقبة للقطاع وأكبر المجمعات القطاعية، خاصة سوناطراك وسونلغاز بهدف تلبية أفضل لمتطلبات الاقتصاد الوطني وطلبات المواطنين.
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لنقل توجيهات أويحيى بشأن التنقيب عن البترول وترشيد الكهرباء
قيتوني يجتمع بمديريه ومسؤولي سوناطراك وسونلغاز
إيمان. ك
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
يترأس وزير الطاقة مصطفى قيطوني، الإثنين، تجمعا وطنيا لمديري الطاقة في الولايات لمناقشة حصيلة عمل سوناطراك وسونلغاز وتقديم توجيهاته بشأن مخطط عمل الحكومة الجديد برئاسة أحمد أويحيى، خاصة ما تعلق بالتنقيب عن البترول وترشيد استهلاك الكهرباء.
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ويهدف هذا التجمع إلى إرساء جو من التعاون والتشاور الدائم بين مديري الطاقة ومصالح الوزارة والولايات والوكالات ومختلف المؤسسات بغية أداء فعال لقطاع الطاقة وتحسين نجاعته.
وسيعطي وزير الطاقة بهذه المناسبة، توجيهات لتجسيد برنامج عمل الحكومة الذي سيطبق سويا من طرف مديريات الطاقة ووكالات الضبط والمراقبة للقطاع وأكبر المجمعات القطاعية، خاصة سوناطراك وسونلغاز بهدف تلبية أفضل لمتطلبات الاقتصاد الوطني وطلبات المواطنين.