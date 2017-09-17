انتفض صباح الأحد العشرات من أولياء التلاميذ، رفقة المئات من أبنائهم أمام ابتدائية بوكريوع الشيخ ببلدية حاسي القارة التابعة للمقاطعة الإدارية المنيعة بولاية غرداية، على خلفية اقتحام شخص مختل عقليا للمؤسسة، وقيامه بتحطيم النوافذ والأبواب، والاعتداء على عدد من المعلمات، ما خلف حالة من الهلع لدى أوساط التلاميذ، الأمر الذي دفع الأولياء للتعبير عن سخطهم الشديد، جراء الحالة التي آلت إليها المؤسسة من غياب الأمن الداخلي، مطالبين الجهات المعنية بضرورة توفير حاجب للمدرسة.
وبعد ثلاث ساعات من غلق أبواب المؤسسة، ومنع التلاميذ من مزاولة الدراسة، تدخلت مفتشية التربية، من أجل محاورة المحتجين، ما أسفر عنه تلبية مطلبهم بتوفير الحاجب.
تجدر الإشارة إلى أن مطلب أولياء التلاميذ يدخل عامه الثاني، بعد عدة شكاوى تقدموا بها العام الفارط، وها هو تحقق بعد وقوع الحادثة، التي استاء لها الجميع.
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غرداية:
مختل عقليا يقتحم مدرسة ويعتدي على المعلمات
حمو أوجانة
انتفض صباح الأحد العشرات من أولياء التلاميذ، رفقة المئات من أبنائهم أمام ابتدائية بوكريوع الشيخ ببلدية حاسي القارة التابعة للمقاطعة الإدارية المنيعة بولاية غرداية، على خلفية اقتحام شخص مختل عقليا للمؤسسة، وقيامه بتحطيم النوافذ والأبواب، والاعتداء على عدد من المعلمات، ما خلف حالة من الهلع لدى أوساط التلاميذ، الأمر الذي دفع الأولياء للتعبير عن سخطهم الشديد، جراء الحالة التي آلت إليها المؤسسة من غياب الأمن الداخلي، مطالبين الجهات المعنية بضرورة توفير حاجب للمدرسة.
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وبعد ثلاث ساعات من غلق أبواب المؤسسة، ومنع التلاميذ من مزاولة الدراسة، تدخلت مفتشية التربية، من أجل محاورة المحتجين، ما أسفر عنه تلبية مطلبهم بتوفير الحاجب.
تجدر الإشارة إلى أن مطلب أولياء التلاميذ يدخل عامه الثاني، بعد عدة شكاوى تقدموا بها العام الفارط، وها هو تحقق بعد وقوع الحادثة، التي استاء لها الجميع.