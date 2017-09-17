أدينت بـ6 أشهر حبسًا غير نافذ بالعاصمة فتاة متشردة تهين رجال الشرطة بعد توقيفها في حديقة عموميّة!

مثل شابان في العقد الثاني من العمر أمام محكمة الشراقة في العاصمة، بتهمة الفعل العلني المخل بالحياء، إلى جانب فتاة مجهولة النسب، والتي وجهت إليها نفس التهمة، بالإضافة إلى انتحال هوية الغير وإهانة قوة نظامية أثناء تأدية مهامها.

وحسب ما دار في جلسة المحاكة أمس، فقد أنكر جميع المتهمين الفعل المنسوب إليهم، حيث صرّحت الفتاة للقاضي الجزائي أنها عاشت في مركز الطفولة المسعفة، وعندما بلغت سن الرشد أصبحت متشردة في الشوارع من حين إلى آخر، يرأف بها بعض المحسنين، ويوم الوقائع كانت بأحد أحياء بلدية الدرارية عندما حاول بعض الشباب اختطافها والاعتداء عليها جنسيا، لكنها استطاعت الفرار منهم، لتجد الشابين المتورطين في القضية داخل الحديقة العمومية، حيث طلبت منهما المساعدة وحمايتها، وفعلا استجابا لها، وفي تلك الأثناء مرت دورية أمن وألقت القبض عليهم، واعترفت بأنها أحسّت يومها بـ"الحقرة"، فبدل البحث عن الشبان الذين حاولوا الاعتداء عليها، تمّ اعتقال الشابّين اللذين ساعداها، فثارت غضبا على رجال الشرطة، ورفضت إعطاءهم اسمها الحقيقي، طالبة إفادتها بظروف التخفيف، كونهما غير مسبوقة قضائيا.

وفيما برّأت المحكمة المتهمين من جنحة الفعل العلني المخل بالحياء، أدينت الفتاة بعقوبة الحبس غير النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة بقيمة مليوني سنتيم.