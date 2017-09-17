توفي الأحد في الساعة الثانية صباحا الحاج بوقرة دلهوم، البالغ من العمر 72 سنة، القاطن بولاية الأغواط، وهذا بعد أدائه طواف الوداع بمكة المكرمة.
وحسب المصدر الذي أورد الخبر لـ"لشروق" من البقاع المقدسة، فإن الحاج الجزائري توفي في غرفته بالفندق الواقع في شارع إبراهيم الخليل بجوار الحرم المكي. وأشار مصدرنا إلى أن وفاته كانت طبيعية، وقد دفن بمكة المكرمة.
للإشارة، فإن الحاج المتوفى، كان قد سافر برفقة اثنين من أفراد عائلته مع إحدى الوكالات السياحية الخاصة.
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وفاة حاج جزائري بعد أدائه طواف الوداع
فاطمة عكوش
توفي الأحد في الساعة الثانية صباحا الحاج بوقرة دلهوم، البالغ من العمر 72 سنة، القاطن بولاية الأغواط، وهذا بعد أدائه طواف الوداع بمكة المكرمة.
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وحسب المصدر الذي أورد الخبر لـ"لشروق" من البقاع المقدسة، فإن الحاج الجزائري توفي في غرفته بالفندق الواقع في شارع إبراهيم الخليل بجوار الحرم المكي. وأشار مصدرنا إلى أن وفاته كانت طبيعية، وقد دفن بمكة المكرمة.
للإشارة، فإن الحاج المتوفى، كان قد سافر برفقة اثنين من أفراد عائلته مع إحدى الوكالات السياحية الخاصة.