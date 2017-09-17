تعرف وتيرة إنجاز مشروع 264 مسكن اجتماعي تساهمي بخرايسية تأخرا فظيعا بسبب تماطل الشركة المقاولة المكلّفة بالإنجاز الذي انطلق منذ عدة سنوات فيما لا تتجاوز نسبة تقدمها 30 من المائة، فيما طالب المستفيدون من المشروع وزير القطاع ووالي العاصمة بالتدخل وإلزام المرقي مباشرة الأشغال.
ندّد المستفيدون من مشروع 264 مسكن تساهمي ببلدية خرايسية من التماطل الكبير في إتمام أشغال إنجازه من قبل المؤسسة المكلفة به رغم مرور عدة سنوات على انطلاقته، مشيرين إلى أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 30 من المائة، ما جعلهم يبدون تخوفهم من المصير المجهول الذي يتواجد عليه المشروع في ظل عدم وجود أي نية لذات المؤسسة في مباشرة الأشغال حسب محدثينا.
وقال المستفيدون لـ "الشروق" إنهم استوفوا كافة الشروط المنظمة لصيغة التساهمي عقب نشر القوائم حيث استفاد عدد من موظفي قطاع الصحة، وإتمام الملفات ودفع الشطر الأول من القيمة الإجمالية للمسكن المقدرة بـ 80 مليون سنتيم، لكن المؤسسة التي أوكلت لها الأشغال لم تحترم –حسبهم- آجال الإنجاز بدليل أن المشروع عرف تذبذبا بينما تبقى نسبة تقدم الأشغال ضئيلة، ما يطرح عديد التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذا التعطل.
وأمام هذا التأخر وعدم احترام المقاول لآجال الإنجاز ناشد المستفيدون من المشروع والي العاصمة ووزير السكن والعمران والمدينة التدخل وتنفيذ بنود المشروع الجديد التي وعدت بها الوصاية لتسريع وتيرة هذه الصيغة وتمكينهم من الحصول على شققهم وتخليصهم من المعاناة التي يتخبطون فيها منذ سنوات.
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استنجدوا بوزير السكن ووالي العاصمة لتسريع وتيرة الإنجاز
تأخر مشروع 264 مسكن تساهمي بخرايسية يقلق المستفيدين
سعيد. ب
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
تعرف وتيرة إنجاز مشروع 264 مسكن اجتماعي تساهمي بخرايسية تأخرا فظيعا بسبب تماطل الشركة المقاولة المكلّفة بالإنجاز الذي انطلق منذ عدة سنوات فيما لا تتجاوز نسبة تقدمها 30 من المائة، فيما طالب المستفيدون من المشروع وزير القطاع ووالي العاصمة بالتدخل وإلزام المرقي مباشرة الأشغال.
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ندّد المستفيدون من مشروع 264 مسكن تساهمي ببلدية خرايسية من التماطل الكبير في إتمام أشغال إنجازه من قبل المؤسسة المكلفة به رغم مرور عدة سنوات على انطلاقته، مشيرين إلى أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 30 من المائة، ما جعلهم يبدون تخوفهم من المصير المجهول الذي يتواجد عليه المشروع في ظل عدم وجود أي نية لذات المؤسسة في مباشرة الأشغال حسب محدثينا.
وقال المستفيدون لـ "الشروق" إنهم استوفوا كافة الشروط المنظمة لصيغة التساهمي عقب نشر القوائم حيث استفاد عدد من موظفي قطاع الصحة، وإتمام الملفات ودفع الشطر الأول من القيمة الإجمالية للمسكن المقدرة بـ 80 مليون سنتيم، لكن المؤسسة التي أوكلت لها الأشغال لم تحترم –حسبهم- آجال الإنجاز بدليل أن المشروع عرف تذبذبا بينما تبقى نسبة تقدم الأشغال ضئيلة، ما يطرح عديد التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذا التعطل.
وأمام هذا التأخر وعدم احترام المقاول لآجال الإنجاز ناشد المستفيدون من المشروع والي العاصمة ووزير السكن والعمران والمدينة التدخل وتنفيذ بنود المشروع الجديد التي وعدت بها الوصاية لتسريع وتيرة هذه الصيغة وتمكينهم من الحصول على شققهم وتخليصهم من المعاناة التي يتخبطون فيها منذ سنوات.