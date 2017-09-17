200 متطوع في حملة تنظيف وتشجير واسعة رفع أزيد من 1000 طن من النفايات بعاصمة التيطري

نظمت مصالح دائرة المدية، السبت المنصرم، عملية تنظيف واسعة مسّت بلدياتها الثّلاث المدية، تمزقيدة، وذراع السمار، جنّد لها ما لا يقلّ عن 200 متطوّع عن جمعيات بيئية وممثلين عن المجتمع المدني وكشافة وكذا أعوان الحماية المدنية، كما أشرك إلى جانب مصالح البلديات المعنية كلّ من ديوان الترقية والتسيير العقاري والدّيوان الوطني للتطهير وتم تسخّير 48 آلية بين شاحنات ورافعات كما مسّت العملية 36 موقعا بعاصمة الولاية تعتبر نقاطا سوداء و6 مواقع ببلدية تزقيدة و12 موقعا ببلدية ذراع السمار، هي في غالبيتها شوارع رئيسية وأحياء شعبية.

وأسفرت العملية، حسب القائمين على تسيير مفرغة ذراع السمار، عن رفع كمية نفايات قدّرت 1046 طن، منها 882 طن تم رفعها من بلدية المدية لوحدها، وبالموازاة مع حملة النظافة هذه تمّ غرس 685 شجيرة من أصل 1500 شجيرة سيتم غرسها عبر بلدية المدية كما تمّ تهيئة وتنقية المساحات الخضراء من الحشائش الضارة والأشواك بعاصمة الولاية، ويهدف ذلك حسب رئيس دائرة المدية إبراهيم بومعزة إلى إعادة وجه عاصمة التيطري الحقيقي الذي غيبه الرّمي العشوائي واللاّمسؤول للقمامة وكذا تقاعس مصالح النظافة في بعض الأحيان، مؤكّدا على تطبيق استراتيجية جديدة لضمان نظافة المحيط بصفة دائمة يساهم فيها الجميع، حيث أكّد محدثنا أنّه سيتم توزيع مطويات توعوية على أكبر شريحة من مواطني المدية تتضمن أيضا توقيت إخراج النفايات من المنازل وكذا أماكن وضعها لتسهيل المهمّة على عمّال النّظافة والقضاء على مظاهر انتشار أكياس القمامة ورميها بشكل عشوائي في كلّ مكان.

وعن محاربة البناءات الفوضوية عبر كامل بلديات دائرة المدية، قال رئيس هذه الأخيرة إن العمل على تهديم هذه الأخيرة جار، حيث أشار أنّه تمّ في الأيام القلية الماضية تهديم 12 بناية فوضوية ببلدية ذراع السمار أسفر عن تحرير وعاء عقاري قدره هكتار سيستغل في إنشاء مرافق عمومية.