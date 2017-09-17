تمكن سكان قرى ومداشر بلدية العجيبة بولاية البويرة مرة أخرى من صنع الحدث، وهذا بجمعهم في وقت قياسي مبلغا ماليا يقدر بـ 620 مليون سنيتم لفائدة المريض بانوح مالك، ليتمكن من إجراء عملية زرع النخاع الشوكي بالصين، وهذا في انتظار تقديم التسهيلات لحصوله على تأشيرة السفر.
للتذكير، فإن السيد بانوح مالك الذي سبق أن نشرت "الشروق" موضوعا عنه خلال انطلاق الحملة التضامنية، سقط منذ أكثر من سنة من مئذنة مسجد الإمام مالك ببلدية العجيبة بولاية البويرة التي يتعدى طولها 15 مترا، وذلك أثناء قيامه ببعض أشغال الصيانة، حيث أصبح منذ ذلك اليوم معوقا حركيا، ورغم زيارته الكثير من الأخصائيين في كل مستشفيات الوطن، إلا أن ذلك لم يفلح، ما جعله يقرر العلاج في الخارج، حيث اتصل بمستشفى ببكين الصينية، وأرسلت إليه إدارة المستشفى رسالة القبول تتضمن تكاليف العملية والإرشادات العلاجية.. ولكون مالك مواطنا بسيطا وعاطلا عن العمل بعد إعاقته، فإنه لا يمكنه توفير تكاليف العلاج في الخارج، ما جعل سكان المنطقة يقررون الوقوف إلى جانبه بتنظيم أكبر حملة تضامنية لجمع الأموال لفائدة ابنهم "مالك". ولقيت الحملة منذ انطلاقها تجاوبا وتفاعلا كبيرين من قبل أهل الخير، في مشهد عكس صور التضامن الكبيرة لأبناء المنطقة الذين صنعوا التحدي بجمعهم في أقل من أسبوعين ما يقارب 620 مليون سنتيم.
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جمع 620 مليون سنتيم في أقل من أسبوعين لمريض من البويرة
فاطمة عكوش
تمكن سكان قرى ومداشر بلدية العجيبة بولاية البويرة مرة أخرى من صنع الحدث، وهذا بجمعهم في وقت قياسي مبلغا ماليا يقدر بـ 620 مليون سنيتم لفائدة المريض بانوح مالك، ليتمكن من إجراء عملية زرع النخاع الشوكي بالصين، وهذا في انتظار تقديم التسهيلات لحصوله على تأشيرة السفر.
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للتذكير، فإن السيد بانوح مالك الذي سبق أن نشرت "الشروق" موضوعا عنه خلال انطلاق الحملة التضامنية، سقط منذ أكثر من سنة من مئذنة مسجد الإمام مالك ببلدية العجيبة بولاية البويرة التي يتعدى طولها 15 مترا، وذلك أثناء قيامه ببعض أشغال الصيانة، حيث أصبح منذ ذلك اليوم معوقا حركيا، ورغم زيارته الكثير من الأخصائيين في كل مستشفيات الوطن، إلا أن ذلك لم يفلح، ما جعله يقرر العلاج في الخارج، حيث اتصل بمستشفى ببكين الصينية، وأرسلت إليه إدارة المستشفى رسالة القبول تتضمن تكاليف العملية والإرشادات العلاجية.. ولكون مالك مواطنا بسيطا وعاطلا عن العمل بعد إعاقته، فإنه لا يمكنه توفير تكاليف العلاج في الخارج، ما جعل سكان المنطقة يقررون الوقوف إلى جانبه بتنظيم أكبر حملة تضامنية لجمع الأموال لفائدة ابنهم "مالك". ولقيت الحملة منذ انطلاقها تجاوبا وتفاعلا كبيرين من قبل أهل الخير، في مشهد عكس صور التضامن الكبيرة لأبناء المنطقة الذين صنعوا التحدي بجمعهم في أقل من أسبوعين ما يقارب 620 مليون سنتيم.