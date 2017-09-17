اختفاء شاب في ظروف غامضة بسكيكدة

تواصل عائلة قشير القاطنة بحي العربي بن مهيدي، ببلدية فلفلة بولاية سكيكدة بحثها عن ابنها نصر الدين، البالغ من العمر 22 سنة، حيث لم تجد له والدته عريفة أثرا لليوم الثالث على التوالي..

وتتخوف المسكينة من تعرضه لاختطاف، أو إمكانية تعرضه لحادث مرور، أو اعتداء جسدي، ما يستدعي حسبها تضامن المواطنين لمساعدتها للبحث عنه، حيث اختفى فلذة كبدها عن الأنظار صباح الجمعة الماضي في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غامضة، وصرح جاره للشروق اليومي أن المفقود لا يعاني من أي مشكل غير أنه يتيم الأب، لكنه كان يعيش حياة عادية، وتعتبر هذه المرة الأولى الذي يتغيب فيها عن الأنظار، وتؤكد والدته أن ابنها اختفى بطريقة غامضة ورغم محاولات البحث عنه بقلب عاصمة الولاية وأطرافها مؤكدة أنها أودعت بلاغا لدى مصالح الأمن والدرك بسكيكدة الذين باشروا من جهتهم تحرياتهم في الوصول إلى معرفة مكان المختفي، وتضع عائلته هذا الرقم الهاتفي لمن شاهده للاتصال بها: 0770481674