تخص استمارات الترشح والتوقيعات وإيداع القوائم هذه المراسيم التنفيذية الثلاثة الخاصة بالترشح للمحليات

أفرجت الحكومة عن المراسيم التنفيذية المؤطرة للانتخابات المحلية القادمة، بداية سواء ما تعلق بالجانب الخاص بالترشح أو العملية الانتخابية.

وقد صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية اربعة مراسيم تنفيذية تخص تنظيم انتخاب أعضاء المجالس البلدية والولائية المقبلة المقرر تنظيمها يوم 23 نوفمبر القادم.

ويخص المرسوم التنفيذي الأول نموذج التصريح بالترشح لهذه الانتخابات والاستمارة التي يتم سحبها لدى المصالح المختصة في الولاية لهذا الغرض والتي تسلم إلى الممثل المؤهل قانونا للحزب السياسي او للقائمة الحرة المعتزمين الترشح بناء على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لهذه الانتخابات.

ويتعلق المرسوم التنفيذي الثاني باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لهذه الانتخابات وكيفية ملء هذه الاستمارة والجهات المخولة بالمصادقة عليها والشروط الواجب توفرها في الاستمارة وآجال قبولها.

أما المرسوم التنفيذي الثالث فيتعلق بعملية إيداع قوائم المترشحين لهذه الانتخابات والتي تكون على مستوى الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة أو المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب اذا تعذر على الأول ذلك مقابل وصل بالاستلام، ويحدد المرسوم الوثائق المطلوبة لدى تقديم قائمة المترشحين.

كما حدد المرسوم التنفيذي الرابع نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب اعضاء المجالس البلدية والولائية ومميزاتها التقنية ولون كل ورقة (بيضاء للبلدية وزرقاء للولاية) إلى غيرها من التوضيحات الخاصة بالقائمة.

كما تضمنت الجريدة الرسمية قرارين لوزير الداخلية والجماعات المحلية التهيئة العمرانية، يحدد الأول المميزات التقنية لنموذج التصريح بالترشح لهذه الانتخابات، فيما يحدد القرار الثاني المميزات التقنية لاسمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين للمحليات القادمة.