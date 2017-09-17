مكنت مصالح امن ولاية الجزائر مؤخرا من تفكيك عصابة متكونة من 3 أشخاص مختصة في المتاجرة في المؤثرات العقلية على مستوى بلدية حسين داي أين تم حجز 760 قرص مهلوس.
وأفاد بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر، الإثنين، أن هذه العصابة تم تفكيكها بعد ورود معلومة إلى فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة حسين داي مفادها وجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية بمختلف أنواعها بالمنطقة، حيث تم توقيف المشتبه فيه الأول وضبط بحوزته 300 قرص مهلوس وسكين من الحجم الكبير.
ومواصلة للتحريات تم تحديد هوية المشتبه فيه الثاني والثالث وضبط بحوزتهما 460 قرص مهلوس آخر ومبلغ مالي من عائدات الترويج.
وكان أحد المشتبه فيهم قد صرح أنه كان يتردد على أطباء مختصين في الأمراض العقلية، حيث كان يتظاهر بإصابته بمرض عقلي للحصول على وصفات طبية تتضمن أدوية مهلوسة ليقوم بعد شرائها ببيعها مباشرة بمساعدة شريكيه.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تقديم المشتبه فيهم الثلاث أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، حيث تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت.
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تفكيك عصابة متاجرة في "المهلوسات" بحسين داي
الشروق أون لاين
مكنت مصالح امن ولاية الجزائر مؤخرا من تفكيك عصابة متكونة من 3 أشخاص مختصة في المتاجرة في المؤثرات العقلية على مستوى بلدية حسين داي أين تم حجز 760 قرص مهلوس.
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وأفاد بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر، الإثنين، أن هذه العصابة تم تفكيكها بعد ورود معلومة إلى فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة حسين داي مفادها وجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية بمختلف أنواعها بالمنطقة، حيث تم توقيف المشتبه فيه الأول وضبط بحوزته 300 قرص مهلوس وسكين من الحجم الكبير.
ومواصلة للتحريات تم تحديد هوية المشتبه فيه الثاني والثالث وضبط بحوزتهما 460 قرص مهلوس آخر ومبلغ مالي من عائدات الترويج.
وكان أحد المشتبه فيهم قد صرح أنه كان يتردد على أطباء مختصين في الأمراض العقلية، حيث كان يتظاهر بإصابته بمرض عقلي للحصول على وصفات طبية تتضمن أدوية مهلوسة ليقوم بعد شرائها ببيعها مباشرة بمساعدة شريكيه.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تقديم المشتبه فيهم الثلاث أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، حيث تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت.