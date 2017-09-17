عمال شركة العربية للمناولة بالمسيلة يحتجون ضد التسريحات الجماعية

نظم عشرات العمال، الأحد، وقفة احتجاجية سلمية داخل مصنع "لافارج" للإسمنت الواقع في قرية الدبيل بحمام الضلعة في المسيلة، مُطالبين بإيقاف سلسلة التسريحات التي مست فئة واسعة من العمال البسطاء تابعين لبعض شركات المناولة التي تشتغل في المصنع.

وانتقد المحتجون التابعون لمؤسسة العربية حملة تقليص العمال والتوقيفات بالجملة التي كانت سببا في إحالة المئات من زملائهم من سكان المنطقة على البطالة بعد سنوات من الجد والكد وبذل زهرة شبابهم في المصنع، متحملين ظروف العمل الصعبة من تراكم الغبار والأتربة وخطر الإصابة بالأمراض التنفسية والصدرية كالحساسية والربو وغيرها، إلا أن مصيرهم وقدرهم كان هو التسريح.

ودعا هؤلاء الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر في هذه القرارات، خاصة بعد ما تبادر إلى مسامعهم إمكانية إحالة البعض منهم على البطالة الإجبارية بحجة تقليص المناصب دون توضيحات أو أسباب مقنعة، خاصة وأن السواد الأعظم منهم قضوا سنوات في العمل داخل أسوار المصنع، موجهين نداءهم إلى السلطات المحلية والولائية للتدخل والإبقاء على مناصبهم التي تعد المصدر الأول لعائلاتهم.