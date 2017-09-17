لا تزال قضية الطفل ذو 13 من العمر الذي تم العثور عليه مشنوقا، تصنع الحدث ببلدية حمادي غرب ولاية بومرداس، حيث تجري التحقيقات لمعرفة حيثيات الحادثة.
تعود وقائع هذه القضية لصبيحة الجمعة، عندما انتشر خبر العثور على طفل يبلغ من العمر 13 سنة بمسكنه العائلي بأحد أحياء حمادي، أين رجحت مصادر أن يكون سبب الوفاة دخول لصوص لمسكن الطفل الذي كان بمفرده بعد ما خلفته عائلته، فيما قالت مصادر أخرى أن الطفل انتحر بشنق نفسه، وهو ما تعمل عليه مصالح الدرك الوطني لتحديده. وقد اهتزت بلدية حمادي جراء هذه الحادثة التي تفاعل معها السكان.
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تواصل التحقيقات في وفاة طفل شنقا ببومرداس
كاهنة. إ
لا تزال قضية الطفل ذو 13 من العمر الذي تم العثور عليه مشنوقا، تصنع الحدث ببلدية حمادي غرب ولاية بومرداس، حيث تجري التحقيقات لمعرفة حيثيات الحادثة.
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تعود وقائع هذه القضية لصبيحة الجمعة، عندما انتشر خبر العثور على طفل يبلغ من العمر 13 سنة بمسكنه العائلي بأحد أحياء حمادي، أين رجحت مصادر أن يكون سبب الوفاة دخول لصوص لمسكن الطفل الذي كان بمفرده بعد ما خلفته عائلته، فيما قالت مصادر أخرى أن الطفل انتحر بشنق نفسه، وهو ما تعمل عليه مصالح الدرك الوطني لتحديده. وقد اهتزت بلدية حمادي جراء هذه الحادثة التي تفاعل معها السكان.