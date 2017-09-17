بينها قاذف صاروخي ومواد لصناعة المتفجرات اكتشاف ترسانة أسلحة حربية بجيجل

أعلنت وزارة الدفاع، الإثنين اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات بمنطقة الميلية بولاية جيجل .

وحسب بيان للوزارة تلقى موقع الشروق أون لاين نسخة منه فإنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الفعّال للمعلومات كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي بالميلية، ولاية جيجل/ن.ع.5، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على : "قاذف صاروخي من نوع RPG-7 ورشاش من نوع FMPK ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف ووبندقية صيد و وأربعة قذائف صاروخية RPG-7- و600 طلقة من مختلف العيارات وقنطارين (02) من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى جهاز إعلام آلي وكمية معتبرة من المواد الغذائية".

وأضاف "تأتي هذه العملية النوعية لتُضاف إلى سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تُؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات وأفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة البلاد".

تأتي هذه "العملية النوعية" -حسب نفس المصدر-لتُضاف إلى سلسلة "النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا"، والتي تؤكد على "اليقظة العالية والحرص الشديد" لمختلف وحدات وأفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار و وحدة البلاد".