أعلنت وزارة الخارجية، الاثنين أن السلطات الفرنسية وافقت رسميا على تعيين عبد القادر مسدوا سفيرا جديدا للجزائر بباريس خلفا لعمار بن جامع الذي أقيل من المنصب قبل أشهر.
وحسب بيان للخارجية فإن "حكومة الجمهورية الفرنسية، أعطت موافقتها على تعيين السيد عبد القادر مسدوا بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية لدى لجمهورية الفرنسية".
وكان اختيار مسدوا لمنصب سفير الجزائر بفرنسا مفاجئا للكثيرين، بعد أن تم تداول أسماء عدة للمنصب مثل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ووزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة.
ويعد مسدوا أحد المقربين من الوزير الحالي عبد القادر مساهل ولدية تجربة طويلة في الحقل الدبلوماسي كان آخرها إشرافه على سفارة ليبيا وقبلها بلغراد ولاغوس.
ويعد عبد القادر مسدوا الشخصية رقم 15 التي تشغل منصب سفير الجزائر بباريس منذ الاستقلال، حيث ظل المنصب وجهة لأوزان دبلوماسية ثقيلة نظرا لحساسية العلاقة بين البلدين.
وكان عبد اللطيف رحال أول من شغل هذا المنصب لأشهر معدودة عام 1963 مباشرة بعد الإستقلال، ليخلفه بوعلام موسوي ثم رضا مالك وبعده محمد بجاوي ومحمد سحنون وجمال حوحو وعبد الحميد مهري ومسعود آيت شعلال، ثم اسماعيل حمداني وبعده سيد احمد غزالي وحسين جودي ومحمد غوالمي وميسوم سبيح وآخرهم عمار بوجمعة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1تطمينات أويحيى السبعة.. لا تكسير للدينار لا تضخم ولا تجميد المشاريع
2أويحي يريد تحديد النسل مثل السيسي
3بن خالفة ورّط البنوك.. أويحيى قد ينجح وطبع العملة قنبلة موقوتة!
4لا مساس بالأجور وسكن "عدل" مضمون لكل مكتتب!
5"اللّمجة" أول مصدر لأمراض الأطفال في المدارس
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
الشيء من مصدره لا يستغرب
صالح عوض
النقد مسؤولية
سلطان بركاني
رسالة إلى أحبابنا الأئمّة والخطباء
التهامي مجوري
المجتمع السعودي صراع وأجيال !! (2)
عثمان سعدي
الرومان تركوا حجارة ميتة بالجزائر
جمال لعلامي
ليس وقت "تغنانت"!
رشيد ولد بوسيافة
الأسوأ قادم!
عمار يزلي
حرام.. بوكو!
محمد بوالروايح
جذور الصراع بين مسلمي الروهينغا وحكومة بورما
أبو بكر خالد سعد الله
زهرة ماحي تردّ على أمين الزاوي
الفيديو
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
السلطات الفرنسية وافقت على التعيين
مسدوا السفير رقم 15 للجزائر بباريس
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
أعلنت وزارة الخارجية، الاثنين أن السلطات الفرنسية وافقت رسميا على تعيين عبد القادر مسدوا سفيرا جديدا للجزائر بباريس خلفا لعمار بن جامع الذي أقيل من المنصب قبل أشهر.
تغطيات ذات صلة
مسدوا السفير رقم 15 للجزائر بباريس
اكتشاف ترسانة أسلحة حربية بجيجل
قايد صالح: العالم يواجه 6 تهديدات كبرى
بن خالفة ورّط البنوك.. أويحيى قد ينجح وطبع العملة قنبلة موقوتة!
هذه هي رسائل أويحيى السياسية في خطابه أمام النواب
وحسب بيان للخارجية فإن "حكومة الجمهورية الفرنسية، أعطت موافقتها على تعيين السيد عبد القادر مسدوا بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية لدى لجمهورية الفرنسية".
وكان اختيار مسدوا لمنصب سفير الجزائر بفرنسا مفاجئا للكثيرين، بعد أن تم تداول أسماء عدة للمنصب مثل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ووزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة.
ويعد مسدوا أحد المقربين من الوزير الحالي عبد القادر مساهل ولدية تجربة طويلة في الحقل الدبلوماسي كان آخرها إشرافه على سفارة ليبيا وقبلها بلغراد ولاغوس.
ويعد عبد القادر مسدوا الشخصية رقم 15 التي تشغل منصب سفير الجزائر بباريس منذ الاستقلال، حيث ظل المنصب وجهة لأوزان دبلوماسية ثقيلة نظرا لحساسية العلاقة بين البلدين.
وكان عبد اللطيف رحال أول من شغل هذا المنصب لأشهر معدودة عام 1963 مباشرة بعد الإستقلال، ليخلفه بوعلام موسوي ثم رضا مالك وبعده محمد بجاوي ومحمد سحنون وجمال حوحو وعبد الحميد مهري ومسعود آيت شعلال، ثم اسماعيل حمداني وبعده سيد احمد غزالي وحسين جودي ومحمد غوالمي وميسوم سبيح وآخرهم عمار بوجمعة.