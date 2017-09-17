السلطات الفرنسية وافقت على التعيين مسدوا السفير رقم 15 للجزائر بباريس

أعلنت وزارة الخارجية، الاثنين أن السلطات الفرنسية وافقت رسميا على تعيين عبد القادر مسدوا سفيرا جديدا للجزائر بباريس خلفا لعمار بن جامع الذي أقيل من المنصب قبل أشهر.

وحسب بيان للخارجية فإن "حكومة الجمهورية الفرنسية، أعطت موافقتها على تعيين السيد عبد القادر مسدوا بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية لدى لجمهورية الفرنسية".

وكان اختيار مسدوا لمنصب سفير الجزائر بفرنسا مفاجئا للكثيرين، بعد أن تم تداول أسماء عدة للمنصب مثل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ووزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة.

ويعد مسدوا أحد المقربين من الوزير الحالي عبد القادر مساهل ولدية تجربة طويلة في الحقل الدبلوماسي كان آخرها إشرافه على سفارة ليبيا وقبلها بلغراد ولاغوس.

ويعد عبد القادر مسدوا الشخصية رقم 15 التي تشغل منصب سفير الجزائر بباريس منذ الاستقلال، حيث ظل المنصب وجهة لأوزان دبلوماسية ثقيلة نظرا لحساسية العلاقة بين البلدين.

وكان عبد اللطيف رحال أول من شغل هذا المنصب لأشهر معدودة عام 1963 مباشرة بعد الإستقلال، ليخلفه بوعلام موسوي ثم رضا مالك وبعده محمد بجاوي ومحمد سحنون وجمال حوحو وعبد الحميد مهري ومسعود آيت شعلال، ثم اسماعيل حمداني وبعده سيد احمد غزالي وحسين جودي ومحمد غوالمي وميسوم سبيح وآخرهم عمار بوجمعة.