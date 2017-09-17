سيتسلمها في ألمانيا يوم 17 نوفمبر الشاب خالد يفتك جائزة "الباما أواردز"

أعلنت إدارة مسابقة "الباما أواردز"، وعبر حسابها الرسمي على موقع "فايسبوك"، عن ظفر ملك الراي الشاب خالد بجائزة أفضل فنان لعام 2017، معلنة حضوره لحفل توزيع الجوائز الذي سيقام في مدينة هامبورغ الألمانية في 17 نوفمبر القادم.

من جهة أخرى، يُحيي ملك الراي يوم 6 أكتوبر الداخل، حفلا غنائيا ضخما بالعاصمة الأردنية عمان ضمن مهرجان "موميمنتز"، وهو ما أعلنته أيضا الفنانة السورية ذات الأصول الجزائرية نسرين طافش، عبر فيديو طرحته عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث ستشارك الفنانة بنفس الحفل. علما أن المهرجان سيعرف مشاركة عديد النجوم والفنانين على غرار: نجوى كرم وملحم زين، حيث سيتم إحياء الحفلات في ساحة العبدلي بولفارد بعمان.