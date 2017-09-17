أول محرم يوم الجمعة المقبل

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوم الجمعة المقبل، الذي يصادف أول محرم 1439 يوم عطلة مدفوعة الأجر..

وذلك طبقا للقانون المحدد لقائمة الأعياد الوطنية، ويتعلق الأمر بكل العاملين في المؤسسات والإدارات العمومية والمصالح المختصة والجماعات المحلية والحرفية والزراعية، بمن فيهم المستخدمون بالساعة واليوم، كما ألزمت وزارة العمل الموظفين العاملين بنظام العمل التناوبي بضمان استمرارية الخدمة حسب تنظيم العمل.