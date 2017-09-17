180 ألف مسجل جديد والدخول رسميا يوم 24 سبتمبر شهادة مهنية معادلة للبكالوريا للحصول على دبلوم تقني سام

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، عن التحاق 180 ألف مسجل جديد بمختلف معاهد التكوين المهني عبر الوطن مع الدخول المهني 2017/2018، والذي سيفتتح رسميا يوم 24 سبتمبر الجاري وتعطى إشارة الانطلاقة فيه من ولاية عين الدفلى.

وأفاد مباركي بأنه تم إحصاء أكثر من 370 ألف منصب تكويني جديد مع بداية هذا الموسم، ولدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أمس، نوّه الوزير بالجهود المبذولة من قبل الحكومة للنهوض بقطاع التكوين المهني، وهو اللافت -حسبه- خلال عرض مخطط الحكومة الجديد الذي أولى عناية تامة بالقطاع، وحث على النهوض به، وفي هذا الشأن تم تجنيد أكثر من 28 ألف مكون قديم وأضيف لهم 1500 مكون جديد لإنجاح الدخول المهني، معلنا عن توظيف حوالي 2000 مكون جديد نتيجة شغور المناصب إثر التقاعد وهؤلاء الأساتذة سيتوجهون للتخصصات الجديدة عبر المراكز الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن القطاع يحصي أكثر من 1200مؤسسة تكوينية، سيتم استلام 12 مؤسسة جديدة منها 5 مؤسسات و3 مراكز ومعهدين وطنيين والبقية ستنطلق في العمل مع مطلع 2018، وذكر في السياق أنه تم استحداث شهادة تكوين مهني تحضر خلال ثلاث سنوات، وهي معادلة للبكالوريا، وتسمح بتعليم عال مهني لمدة سنتين ونصف للحصول على "دبلوم تقني سام".

وكشف المتحدث أنه سيتم فتح المجال للتكوين عن بعد وللتكوين المتواصل الموجه للعمال في المؤسسات الاقتصادية وفقا لنص قانوني، مشيرا إلى أن المدونة الوطنية للتخصصات تحصي أكثر من 422 تخصص موزعة على 22 فرعا اقتصاديا، وهي تستجيب لكل الطلبات وفق التطور التكنولوجي، وهناك 10 تخصصات جديدة منها 3 تخصصات في الرقمنة، أما فيما تعلق بتجهيز المؤسسات، قال مباركي إنه تم إدراج 180 جهاز تقني بيداغوجي جديد مواكب لتطور التكنولوجيات، وكشف عن استقبال 80 جهازا آخر على المستوى الوطني في أواخر ديسمبر2017.