كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، عن العودة مجددا إلى الاحتجاجات وشل قطاع الصحة بعدما استنفدت الوزارة كل الآجال التي منحت لها من قبل النقابات، مشددا على أن نقابته ترفض تحميل ممارسي الصحة مسؤولية فشل منظومة الصحة مثلما حصل في قضية وفاة المرأة الحامل بمستشفى الجلفة والتي أخذت أبعادا أخرى.
وأضاف مرابط في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر النقابة بالعاصمة أنهم كنقابيين ليسوا ضد تطبيق القانون، لكنهم يرفضون الزج بأصحاب المآزر البيضاء لدفع فاتورة فشل منظومة الصحة وعجزها عن توفير الظروف المناسبة للعمل، لافتا الانتباه إلى قضية حبس طبيبة أخصائية التوليد والطاقم الطبي العامل معها في مستشفى الجلفة بسبب وفاة امرأة حامل، كاشفا في السياق عن اجتماع مرتقب للنقابة خلال الأيام المقبلة للفصل في تاريخ انطلاق في الاحتجاجات الخاصة بممارسي الصحة والتي ستجعل من قضية الفريق الطبي المتواجد رهن الحبس المؤقت ضمن أولوياتها.
وذكر رئيس نقابة ممارسي الصحة أن الوزارة الوصية لم تكترث لكل النداءات المتكررة وطلبات النقابات، ولم تترك لهم خيارا آخر سوى التصعيد، ليقول "على الوزارة اليوم مواجهة الحركة الاحتجاجية الكبيرة" والتي ستنطلق-يضيف المتحدث- عبر المؤسسات العمومية الاستشفائية، تنديدا بعدم استجابتها للمطالب الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع، والذين يرفضون العمل تحت ضغط الإدارة من جهة، وترهيب الموطنين من جهة أخرى، بعدما أصبح الطبيب والممرض والقابلة ـ يضيف مرابط- يعملون من دون غطاء أمني في مؤسساتهم حيث انتشر العنف فيها، وهذا بسبب السياسة العرجاء للقطاع والتي تدفع بالمهنيين إلى مواجهة غضب المواطنين عندما لا يجدون الإمكانات اللازمة، في وقت يبقى المسؤولون على مستوى إدارات المؤسسات الاستشفائية والوزارة يتفرجون على الوضع.
وقال مرابط إنه يتوجب تطهير القطاع من المسؤولين الفاشلين والفاسدين الذين عاثوا فسادا في مؤسسات الصحة، وهو ما يفرض عليهم الرحيل حتى يتم تطهير منظومة الصحة وتحسينها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1أويحي يريد تحديد النسل مثل السيسي
2بن خالفة ورّط البنوك.. أويحيى قد ينجح وطبع العملة قنبلة موقوتة!
3لا مساس بالأجور وسكن "عدل" مضمون لكل مكتتب!
4"اللّمجة" أول مصدر لأمراض الأطفال في المدارس
5مواطنون يتحولون إلى لجان مراقبة ويباغتون المستشفيات بزيارات ليلية
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
الشيء من مصدره لا يستغرب
صالح عوض
النقد مسؤولية
سلطان بركاني
رسالة إلى أحبابنا الأئمّة والخطباء
التهامي مجوري
المجتمع السعودي صراع وأجيال !! (2)
عثمان سعدي
الرومان تركوا حجارة ميتة بالجزائر
جمال لعلامي
ليس وقت "تغنانت"!
رشيد ولد بوسيافة
الأسوأ قادم!
عمار يزلي
حرام.. بوكو!
محمد بوالروايح
جذور الصراع بين مسلمي الروهينغا وحكومة بورما
أبو بكر خالد سعد الله
زهرة ماحي تردّ على أمين الزاوي
الفيديو
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
رفضت تحميل الأطباء مسؤولية فشل المنظومة الصحية
نقابة ممارسي الصحة العمومية تهدد بالاحتجاجات وشل المستشفيات
إلهام بوثلجي
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، عن العودة مجددا إلى الاحتجاجات وشل قطاع الصحة بعدما استنفدت الوزارة كل الآجال التي منحت لها من قبل النقابات، مشددا على أن نقابته ترفض تحميل ممارسي الصحة مسؤولية فشل منظومة الصحة مثلما حصل في قضية وفاة المرأة الحامل بمستشفى الجلفة والتي أخذت أبعادا أخرى.
تغطيات ذات صلة
فركوس يقصم ظهر المدخلية في الجزائر
الصحفيون "الفايسبوكيون" مصدر للإشاعات!
مواد جديدة ممنوعة من الاستيراد إلا برخصة.. واستثناء الموز
نقابة ممارسي الصحة العمومية تهدد بالاحتجاجات وشل المستشفيات
والي تبسة في العناية المركزة
وأضاف مرابط في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر النقابة بالعاصمة أنهم كنقابيين ليسوا ضد تطبيق القانون، لكنهم يرفضون الزج بأصحاب المآزر البيضاء لدفع فاتورة فشل منظومة الصحة وعجزها عن توفير الظروف المناسبة للعمل، لافتا الانتباه إلى قضية حبس طبيبة أخصائية التوليد والطاقم الطبي العامل معها في مستشفى الجلفة بسبب وفاة امرأة حامل، كاشفا في السياق عن اجتماع مرتقب للنقابة خلال الأيام المقبلة للفصل في تاريخ انطلاق في الاحتجاجات الخاصة بممارسي الصحة والتي ستجعل من قضية الفريق الطبي المتواجد رهن الحبس المؤقت ضمن أولوياتها.
وذكر رئيس نقابة ممارسي الصحة أن الوزارة الوصية لم تكترث لكل النداءات المتكررة وطلبات النقابات، ولم تترك لهم خيارا آخر سوى التصعيد، ليقول "على الوزارة اليوم مواجهة الحركة الاحتجاجية الكبيرة" والتي ستنطلق-يضيف المتحدث- عبر المؤسسات العمومية الاستشفائية، تنديدا بعدم استجابتها للمطالب الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع، والذين يرفضون العمل تحت ضغط الإدارة من جهة، وترهيب الموطنين من جهة أخرى، بعدما أصبح الطبيب والممرض والقابلة ـ يضيف مرابط- يعملون من دون غطاء أمني في مؤسساتهم حيث انتشر العنف فيها، وهذا بسبب السياسة العرجاء للقطاع والتي تدفع بالمهنيين إلى مواجهة غضب المواطنين عندما لا يجدون الإمكانات اللازمة، في وقت يبقى المسؤولون على مستوى إدارات المؤسسات الاستشفائية والوزارة يتفرجون على الوضع.
وقال مرابط إنه يتوجب تطهير القطاع من المسؤولين الفاشلين والفاسدين الذين عاثوا فسادا في مؤسسات الصحة، وهو ما يفرض عليهم الرحيل حتى يتم تطهير منظومة الصحة وتحسينها.