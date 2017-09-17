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وزارة التجارة ترسم "إلغاء" استيرادها وتكشف عن البديل
100 ألف سيارة "جزائرية" في السوق قبل نهاية العام
- "رونو" ينتج 60 ألفا.. "سوفاك" 25 ألفا و"هيونداي" 15 ألف وحدة
- بن مرادي: اطمئنوا.. مصانع التركيب ستموّن السوق بـ100 ألف سيارة
من المنتظر أن تضخ مصانع رونو وهيونداي وفولكسفاغن 100 ألف سيارة مركبة في الجزائر قبل 31 ديسمبر المقبل، في وقت أعلن عدد من وكلاء السيارات المعتمدين أمس، تسجيل "سنة بيضاء" خلال 2017، بسبب تأخر صدور رخص الاستيراد برسم السنة الجارية لحد الساعة، وحتى في حال صدورها لن يتمكن هؤلاء من إدخال المركبات الجديدة قبل جانفي 2018، ويتعلق الأمر بأولئك الوكلاء الذين يستقدمون سياراتهم من آسيا، حيث تستغرق هذه الأخيرة شهرين على الأقل.
ويتزامن وضع هؤلاء الوكلاء، مع تسجيل طلبيات عالية للمواطنين لدى أصحاب مصانع التركيب، الذين يبقون عاجزين عن تغطية طلبات السوق، الأمر الذي يعمّق الفارق بين العرض والطلب، ويرفع أسعار السيارات بشكل أكبر، رغم تصريح وزير التجارة محمد بن مرادي الذي أكد أمس، أن مصانع التركيب لوحدها ستمون السوق بـ100 ألف مركبة، إلى نهاية السنة الجارية.
وأكد الرئيس الأسبق لجمعية وكلاء السيارات وعضوها الحالي ورئيس مجمع "إيفال" محمد بايري، أن وزارة التجارة لم تصدر أي قرار لحد الساعة ولم تبلغهم بأي معطيات رسمية، فيما يخص توزيع رخص الاستيراد الخاصة بـ30 ألف مركبة مرخصة للاستيراد خلال سنة 2017، مثل ما سبق وأن أعلن عنه وزير التجارة السابق، في وقت تلتزم وزارة التجارة اليوم الصمت تجاه الملف.
وشدد بايري في تصريح لـ"الشروق": "لا يزال الغموض يحيط بملف رخص الاستيراد، وجهنا العديد من التساؤلات للوزارة ولكن لم نتلق ردا لحد الساعة، كما أن تسجيل سنة بيضاء بات واقعا في ظل انقضاء شهر سبتمبر الجاري دون رخص، فالسيارات الجديدة لن تكون في الأسواق هذه السنة".
وأكد وزير التجارة محمد بن مرادي، في تصريح للإذاعة الجزائرية أمس، خلال حديثه عن الحصة المخصصة لرخص استيراد السيارات أن 70 ألف سيارة دخلت الجزائر عام 2016 في هذا الإطار، ضف إليها 25 ألفا أنتجها مصنع رونو الجزائر ليسجل السوق وفرة تتراوح بين 90 و95 ألف سيارة.
وبخصوص العام الجاري، وحتى الـ31 ديسمبر القادم سينتج مصنع رونو الجزائر حسب المتحدث 60 ألف سيارة، فيما ستخرج 25 ألف سيارة من مصنع سوفاك و15ألف سيارة أخرى من مصنع هونداي، ما يعني تزويد السوق الجزائرية بـ100 ألف سيارة بفضل نشاط تركيب السيارات في بلادنا فقط.
ودافع الوزير في السياق ذاته، عن هذا النشاط، مؤكدا أن هذه المصانع تنمو شيئا فشيئا، وهي بحاجة إلى الوقت من أجل إثبات وجودها فعليا في السوق، مشيرا هنا إلى تسجيل مصنع رونو مع نهاية العام الجاري نسبة اندماج تقدر بـ30 بالمئة.
02017/09/18 على 22:311
المستفيد من كل هذا *الخرطي*هم الاثرياء اصحاب الملايير وامراء حرب العشرية الحمراء واصحاب الاستيراد
ونوام الامة وغيرهم ...ومصنع رونو .*وطحكوت*ومصنع *سوفاك **لا ن المواطن العادي لا يستطيع شراء سيارة ب200مليون الى 500مليون وراتبه 2 مليون شهريا..الله ياخذ فيكم الحق .
الحراشي - الحراش2017/09/18 على 22:512
فهمونا يا خاوتي : سيارة تصنع في بلادي ثمنها اغلى من التي تستورد. ما فهمتش ...
و زيد الشعب مرفه يشري برك.... واقيلا غير انا الفقير هنا....
احمد ب2017/09/18 على 22:573
خافوا ربي ما سلكتوها ما خليتوا رحمة ري تنزل ما طلبنا منكم والو اتركوا المواطن يقتني سيارة اقل من 5او 7 سنوات من الخارج اتقوا الله وهو من يساهم في ملء خزينة الدولة وليست كهذا المستورد الذي يساهم في تهريب العملة انظروا للمسكين رقة ب100مليون اما الجديدلا نتكلم احسن
KAMEL - TIPASA2017/09/18 على 23:084
اسعار خيالية بعيدة عن قدرة المواطن وسعرها في البلد المنشا و خزينة عمومية تخسر الملا يير جراء الامتيازات الممنوحة اغلقوا مستودعات النفخ التي ينتهز اصحابها جيوب المواطن و الحكومة متفرجة