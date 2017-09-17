والي تبسة في العناية المركزة

نقل والي ولاية تبسة، مولاتي عطاء الله، مساء الأحد، إلى المستشفى الاستعجالي، في وضع صحي مضطرب، حيث خضع لفحوصات ومعاينة من طرف الأطباء، والذين أجمعوا على ضرورة وضعه تحت العناية الطبية المركزة، وعلى الفور انتشر الخبر بين المواطنين، الذين تنقلت أعداد منهم ليلا، إلى المستشفى، للاطمئنان على صحته.

وقد كشف أحد الأطباء المعاينين لحالة الوالي، الإثنين، أن وضعه الصحي في تحسن، وبإمكانه الخروج من المستشفى، في أي لحظة، وأن سبب كما قال ما تعرض له المسؤول، يعود إلى التعب والإرهاق، وحرارة الشمس التي تعرض لها خلال خرجات ميدانية.