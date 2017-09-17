كشف وزير التجارة محمد بن مرادي عن إدراج مواد جديدة في قائمة المنتجات المعنية برخص الاستيراد، بداية من الفاتح جانفي 2018، دون التعريف بهذه المواد تفاديا للاستيراد المفرط خلال الأشهر المتبقية من السنة، في حين أكد أن فاتورة الاستيراد لن تتجاوز 40 مليار دولار خلال السنة الجارية مقارنة مع 47 مليار دولار السنة الماضية.
وطمأن الوزير خلال استضافته أمس ببرنامج "ضيف التحرير"، بالقناة الإذاعية الثالثة، بأن الرخص لن تشمل المواد التي يحتاجها الإنتاج الوطني، مشددا على أن فريق عمل يشتغل حاليا لضبط القائمة، كما أكد أنه إلى غاية نهاية أوت الماضي، تم تخفيض فاتورة الاستيراد بـ7 ملايير دولار، وتراجعا في العجز بالميزان التجاري، والذي يقدر بـ10 ملايير دولار مقارنة مع 17.5 مليار دولار السنة الماضية.
وفيما يخص ارتفاع أسعار الموز، شدد الوزير على أن هذه الأخيرة ستعود إلى طبيعتها خلال الأسابيع المقبلة، بعد توزيع بقية الكوطة، والتي لم يتم توزيع إلا 40 بالمائة منها لحد الساعة، مشيرا إلى أن الموز قد لا يكون مدرجا ضمن قائمة رخص الاستيراد السنة المقبلة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1أويحي يريد تحديد النسل مثل السيسي
2بن خالفة ورّط البنوك.. أويحيى قد ينجح وطبع العملة قنبلة موقوتة!
3لا مساس بالأجور وسكن "عدل" مضمون لكل مكتتب!
4"اللّمجة" أول مصدر لأمراض الأطفال في المدارس
5مواطنون يتحولون إلى لجان مراقبة ويباغتون المستشفيات بزيارات ليلية
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
الشيء من مصدره لا يستغرب
صالح عوض
النقد مسؤولية
سلطان بركاني
رسالة إلى أحبابنا الأئمّة والخطباء
التهامي مجوري
المجتمع السعودي صراع وأجيال !! (2)
عثمان سعدي
الرومان تركوا حجارة ميتة بالجزائر
جمال لعلامي
ليس وقت "تغنانت"!
رشيد ولد بوسيافة
الأسوأ قادم!
عمار يزلي
حرام.. بوكو!
محمد بوالروايح
جذور الصراع بين مسلمي الروهينغا وحكومة بورما
أبو بكر خالد سعد الله
زهرة ماحي تردّ على أمين الزاوي
الفيديو
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
فاتورة الواردات هذه السنة لن تتجاوز 40 مليار دولار.. بن مرادي:
مواد جديدة ممنوعة من الاستيراد إلا برخصة.. واستثناء الموز
إيمان. ك
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
كشف وزير التجارة محمد بن مرادي عن إدراج مواد جديدة في قائمة المنتجات المعنية برخص الاستيراد، بداية من الفاتح جانفي 2018، دون التعريف بهذه المواد تفاديا للاستيراد المفرط خلال الأشهر المتبقية من السنة، في حين أكد أن فاتورة الاستيراد لن تتجاوز 40 مليار دولار خلال السنة الجارية مقارنة مع 47 مليار دولار السنة الماضية.
تغطيات ذات صلة
فركوس يقصم ظهر المدخلية في الجزائر
الصحفيون "الفايسبوكيون" مصدر للإشاعات!
مواد جديدة ممنوعة من الاستيراد إلا برخصة.. واستثناء الموز
نقابة ممارسي الصحة العمومية تهدد بالاحتجاجات وشل المستشفيات
والي تبسة في العناية المركزة
وطمأن الوزير خلال استضافته أمس ببرنامج "ضيف التحرير"، بالقناة الإذاعية الثالثة، بأن الرخص لن تشمل المواد التي يحتاجها الإنتاج الوطني، مشددا على أن فريق عمل يشتغل حاليا لضبط القائمة، كما أكد أنه إلى غاية نهاية أوت الماضي، تم تخفيض فاتورة الاستيراد بـ7 ملايير دولار، وتراجعا في العجز بالميزان التجاري، والذي يقدر بـ10 ملايير دولار مقارنة مع 17.5 مليار دولار السنة الماضية.
وفيما يخص ارتفاع أسعار الموز، شدد الوزير على أن هذه الأخيرة ستعود إلى طبيعتها خلال الأسابيع المقبلة، بعد توزيع بقية الكوطة، والتي لم يتم توزيع إلا 40 بالمائة منها لحد الساعة، مشيرا إلى أن الموز قد لا يكون مدرجا ضمن قائمة رخص الاستيراد السنة المقبلة.