أطلق حاكم دبي مشروع محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني العربي الذي يضم "تحدي الترجمة" كأكبر تحدٍّ من نوعه في العالم العربي يسعى إلى ترجمة 5000 فيديو بواقع أكثر من 11 مليون كلمة خلال عام واحد في مختلف مواد العلوم والرياضيات، بحيث يتم تعريب هذا المحتوى وإعادة إنتاجه وفق أرقى المعايير المعتمدة في المناهج الدراسية الدولية، ويكون متوفرا مجانا لأكثر من 50 مليون طالب عربي.
وأكد حاكم دبي– حسب بيان تلقت "الشروق" نسخة منه- أن الرياضيات والعلوم في المدارس العربية مفتاح لاستئناف الحضارة العربية، وأن التعليم الإلكتروني سيكون الطريق الأسرع إلى ردم الفجوة التعليمية في الوطن العربي.
وأضاف في نفس الكلمة: "نسعى لتوفير مادة علمية قوية في الرياضيات والعلوم لكافة الطلاب العرب.. والمشروع خطوة أولى في طريق طويل لتحسين واقع التعليم العربي.. نحن في حاجة إلى محتوى تعليمي عربي بمستويات عالية يكون عابرا للحدود العربية ومتاحا لملايين الطلاب العرب"، معتبرا أن "الترجمة أساس من أسس النهضة وتفتح الأبواب لاستيعاب كل أنواع المعارف والعلوم".
ويشمل التحدي تعريب 5000 فيديو تعليمي في عام واحد، وذلك بواقع 11 مليوناً و207 ألف كلمة، بمعدّل 500 فيديو شهريا، وبإجمالي عدد دقائق يُقدَّر بنحو 50 ألف دقيقة من مونتاج الفيديوهات، بحيث توفر حصصاً تعليمية تتناول مساقاتٍ مختلفةً ضمن مواد العلوم كالفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والعلوم العامة، وفق خطة تعريب مدروسة تراعي الاحتياجات التعليمية للطلبة العرب في شتّى المراحل الدراسية. وسوف تغطي الفيديوهات التعليمية المساقات الدراسية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، بالاستناد إلى مناهج تعليمية مميزة تتوخى أحدث وأرقى المعايير العالمية من حيث الأسلوب والمحتوى، شكلاً ومضموناً.
ويسعى "تحدّي الترجمة" إلى استقطاب آلاف المتطوعين من مختلف أنحاء الوطن العربي من أصحاب الخبرات والمهارات من معلمّين وأساتذة وباحثين وتقنيين وفنيين وغيرهم من المهتمين المدعوين إلى الإسهام في "تحدي الترجمة" من خلال ترجمة وتعريب المواد العلمية أو إنتاج الفيديوهات التعليمية أو التعليق عليها أو تصميم رسوم الغرافيكس وغيرها من أدوات مساعدة بصرية وفنية وتقنية عبر التسجيل على الموقع الإلكتروني www.almaktouminitiatives.org.
من جانبها، ستقوم وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات بعملية مراجعة علمية وفنية دقيقة للفيديوهات الخاصة بـ"تحدي الترجمة"، وذلك من خلال لجان مختصة تضم أساتذة وموجهين وخبراء مختصين في مختلف المناهج الدراسية، للتأكد من أن الفيديوهات المعرَّبة والمنتجة تلتزم القواعد والشروط المحددة، لجهة المحتوى المعلوماتي والشكل الفني بما ينسجم ورسالة التحدي الأساسية القائمة على توفير مادة تعليمية متكاملة وفق أفضل وأدق المعايير العالمية.
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"تحدي الترجمة" لترجمة 11 مليون كلمة خلال عام
تعريب 5000 فيديو تعليمي بمعدل 500 فيديو شهريا
آسيا شلابي
صحافية، ورئيسة القسم الثقافي والفني بجريدة الشروق
أطلق حاكم دبي مشروع محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني العربي الذي يضم "تحدي الترجمة" كأكبر تحدٍّ من نوعه في العالم العربي يسعى إلى ترجمة 5000 فيديو بواقع أكثر من 11 مليون كلمة خلال عام واحد في مختلف مواد العلوم والرياضيات، بحيث يتم تعريب هذا المحتوى وإعادة إنتاجه وفق أرقى المعايير المعتمدة في المناهج الدراسية الدولية، ويكون متوفرا مجانا لأكثر من 50 مليون طالب عربي.
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وأكد حاكم دبي– حسب بيان تلقت "الشروق" نسخة منه- أن الرياضيات والعلوم في المدارس العربية مفتاح لاستئناف الحضارة العربية، وأن التعليم الإلكتروني سيكون الطريق الأسرع إلى ردم الفجوة التعليمية في الوطن العربي.
وأضاف في نفس الكلمة: "نسعى لتوفير مادة علمية قوية في الرياضيات والعلوم لكافة الطلاب العرب.. والمشروع خطوة أولى في طريق طويل لتحسين واقع التعليم العربي.. نحن في حاجة إلى محتوى تعليمي عربي بمستويات عالية يكون عابرا للحدود العربية ومتاحا لملايين الطلاب العرب"، معتبرا أن "الترجمة أساس من أسس النهضة وتفتح الأبواب لاستيعاب كل أنواع المعارف والعلوم".
ويشمل التحدي تعريب 5000 فيديو تعليمي في عام واحد، وذلك بواقع 11 مليوناً و207 ألف كلمة، بمعدّل 500 فيديو شهريا، وبإجمالي عدد دقائق يُقدَّر بنحو 50 ألف دقيقة من مونتاج الفيديوهات، بحيث توفر حصصاً تعليمية تتناول مساقاتٍ مختلفةً ضمن مواد العلوم كالفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والعلوم العامة، وفق خطة تعريب مدروسة تراعي الاحتياجات التعليمية للطلبة العرب في شتّى المراحل الدراسية. وسوف تغطي الفيديوهات التعليمية المساقات الدراسية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، بالاستناد إلى مناهج تعليمية مميزة تتوخى أحدث وأرقى المعايير العالمية من حيث الأسلوب والمحتوى، شكلاً ومضموناً.
ويسعى "تحدّي الترجمة" إلى استقطاب آلاف المتطوعين من مختلف أنحاء الوطن العربي من أصحاب الخبرات والمهارات من معلمّين وأساتذة وباحثين وتقنيين وفنيين وغيرهم من المهتمين المدعوين إلى الإسهام في "تحدي الترجمة" من خلال ترجمة وتعريب المواد العلمية أو إنتاج الفيديوهات التعليمية أو التعليق عليها أو تصميم رسوم الغرافيكس وغيرها من أدوات مساعدة بصرية وفنية وتقنية عبر التسجيل على الموقع الإلكتروني www.almaktouminitiatives.org.
من جانبها، ستقوم وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات بعملية مراجعة علمية وفنية دقيقة للفيديوهات الخاصة بـ"تحدي الترجمة"، وذلك من خلال لجان مختصة تضم أساتذة وموجهين وخبراء مختصين في مختلف المناهج الدراسية، للتأكد من أن الفيديوهات المعرَّبة والمنتجة تلتزم القواعد والشروط المحددة، لجهة المحتوى المعلوماتي والشكل الفني بما ينسجم ورسالة التحدي الأساسية القائمة على توفير مادة تعليمية متكاملة وفق أفضل وأدق المعايير العالمية.