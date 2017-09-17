بعد أن أسدلت يوم الأحد ستائر النهار بذهاب الشمس نحو مغربها كان شارع الأمير عبد القادر بمدينة تيارت يستعد لليلة جديدة... فقد أذن آذان المغرب وبدأت معه المدينة تخلو من المارة إلا من القلة القليلة ممن لا زالوا يقتنون حاجياتهم مما بقي مفتوحا من المحلات التجارية.
من هؤلاء ثلاثة كانوا في محل جلواط للألبسة والأفرشة، هم أقارب دخلوا محل أحد أفراد العائلة الذي جاء إلى هناك قبل شهرين ليخلف بنشاطه التجاري مقهى أغلق في المكان... الناصر جلواط، ابن الـ19 ربيعا كان في المحل كالعادة وأراد بعض أقاربه اقتناء شيء من المحل. ذهب للمجيء به... لقد توجه نحو خلفية المحل، لكنه لم يعد، كان الانفجار عنيفا، لم يعثر الشباب على أنفسهم إلا وقد أصبحوا ضمن الركام والرماد، أصيبوا بحروق في أجزاء من أجسامهم، لكن الناصر تفحم... فالانفجار كان عنيفا أسقط الباب حتى جزء من الجدار، وبنسفه تناثرت الأفرشة في الشارع... ثلاث سيارات بعضها كان يسير والبعض الآخر كان مركونا... سيارة بوجو 207 وسيارة داسيا لوغان تضررتا كثيرا، أما رونو ميغان الحمراء فقد كانت أضرارها محدودة.
اشتعال النار في المكان أثار الذعر في الشارع وهب الجيران والمارة وعمال الفندق إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، العائلة المقيمة بجوار المحل مباشرة نجت بأعجوبة، لقد غادر بعض الأفراد المكان قبل الانفجار، ومن بقي من أفراد العائلة لم تصله النار... تحطُّم المبنى كان سريع،ا فأصلا مساكن شارع الأمير عبد القادر مهترئة، أغلب العائلات غادرت ولم يبق إلا التجار. أحد المقيمين في فندق قبالة موقع الانفجار قال أن الشظايا كسرت زجاج غرفته في الطابق الثاني... كان الموقف صعبا!
صافرات سيارات الإسعاف والشرطة أخبرت الناس عن الحادث... كان خبر الانفجار يتنقل من مكان إلى مكان بالهاتف قبل أن ينشر مواطنون صورا للحريق واختلط الأمر على الناس، هل هو الفندق، أم المقهى، أم أحد المحلات؟... البعض تصور عند الانفجار أن مطعما صغيرا كان مصدر الحريق... حركة ممنوعة في محيط المنطقة وكل الشوارع مغلقة...
المخاوف الأمنية التي تعيشها المدينة منذ التفجير الانتحاري وأحاديث الحصارات للمشبوهين بالمشاركة في الجريمة وحواجز المراقبة المشددة التي تنصب هنا وهناك ساهمت في التفكير في أن ما انفجر هو قنبلة، لكن شهود عيان يؤكدون أنه غاز المدينة المتسرب في المحل وبالتحديد في مخزن في الخلفية... تغيير نشاط المحل من مقهى إلى دكان أقمشة فرض تغيير تركيب شبكة الغاز، لكن حصل ما حصل، فشرارة لإشعال مصباح قلبت المكان...
في حي بوهني، حيث يقطن الشاب القتيل والجرحى كانت الأجواء حزينة وقلقة وعمال المستشفى يواجهون ضغوطا من أهالي المصابين والفضوليين. كثير من الناس جاءوا للاستطلاع مما تسبب في متاعب لأعوان أمن المستشفى والشرطة...
رغم القتيل والجرحى وتحطم السيارات واحتراق القماش والأفرشة، يحمد الناس الله أن الأمر لا يتعلق بعودة الإرهاب.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1رسائل وطرود لم تصل إلى أصحابها منذ 2016 بمركز فرز البريد!
2شاب يغرز "ساطورا" في ظهر ابن عمته بمشاركة والده
3وفاة السيدة التي مكثت خمسة أيام ببالوعة في تبسة
4رفض تسجيل تلميذة متفوقة بثانويات ورقلة بسبب إعاقتها
5عمال شركة العربية للمناولة بالمسيلة يحتجون ضد التسريحات الجماعية
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
الشيء من مصدره لا يستغرب
صالح عوض
النقد مسؤولية
سلطان بركاني
رسالة إلى أحبابنا الأئمّة والخطباء
التهامي مجوري
المجتمع السعودي صراع وأجيال !! (2)
عثمان سعدي
الرومان تركوا حجارة ميتة بالجزائر
جمال لعلامي
ليس وقت "تغنانت"!
رشيد ولد بوسيافة
الأسوأ قادم!
عمار يزلي
حرام.. بوكو!
محمد بوالروايح
جذور الصراع بين مسلمي الروهينغا وحكومة بورما
أبو بكر خالد سعد الله
زهرة ماحي تردّ على أمين الزاوي
الفيديو
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
المواطنون ربطوا الحادث بالاعتداء الإرهابي الأخير
قتيل وثلاثة جرحى في انفجار للغاز بتيارت
سليمان بودالية
بعد أن أسدلت يوم الأحد ستائر النهار بذهاب الشمس نحو مغربها كان شارع الأمير عبد القادر بمدينة تيارت يستعد لليلة جديدة... فقد أذن آذان المغرب وبدأت معه المدينة تخلو من المارة إلا من القلة القليلة ممن لا زالوا يقتنون حاجياتهم مما بقي مفتوحا من المحلات التجارية.
تغطيات ذات صلة
القضية سياسية لإسكات الشارع فقط!
قتيل وثلاثة جرحى في انفجار للغاز بتيارت
وفاة السيدة التي مكثت خمسة أيام ببالوعة في تبسة
تواصل التحقيقات في وفاة طفل شنقا ببومرداس
عمال شركة العربية للمناولة بالمسيلة يحتجون ضد التسريحات الجماعية
من هؤلاء ثلاثة كانوا في محل جلواط للألبسة والأفرشة، هم أقارب دخلوا محل أحد أفراد العائلة الذي جاء إلى هناك قبل شهرين ليخلف بنشاطه التجاري مقهى أغلق في المكان... الناصر جلواط، ابن الـ19 ربيعا كان في المحل كالعادة وأراد بعض أقاربه اقتناء شيء من المحل. ذهب للمجيء به... لقد توجه نحو خلفية المحل، لكنه لم يعد، كان الانفجار عنيفا، لم يعثر الشباب على أنفسهم إلا وقد أصبحوا ضمن الركام والرماد، أصيبوا بحروق في أجزاء من أجسامهم، لكن الناصر تفحم... فالانفجار كان عنيفا أسقط الباب حتى جزء من الجدار، وبنسفه تناثرت الأفرشة في الشارع... ثلاث سيارات بعضها كان يسير والبعض الآخر كان مركونا... سيارة بوجو 207 وسيارة داسيا لوغان تضررتا كثيرا، أما رونو ميغان الحمراء فقد كانت أضرارها محدودة.
اشتعال النار في المكان أثار الذعر في الشارع وهب الجيران والمارة وعمال الفندق إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، العائلة المقيمة بجوار المحل مباشرة نجت بأعجوبة، لقد غادر بعض الأفراد المكان قبل الانفجار، ومن بقي من أفراد العائلة لم تصله النار... تحطُّم المبنى كان سريع،ا فأصلا مساكن شارع الأمير عبد القادر مهترئة، أغلب العائلات غادرت ولم يبق إلا التجار. أحد المقيمين في فندق قبالة موقع الانفجار قال أن الشظايا كسرت زجاج غرفته في الطابق الثاني... كان الموقف صعبا!
صافرات سيارات الإسعاف والشرطة أخبرت الناس عن الحادث... كان خبر الانفجار يتنقل من مكان إلى مكان بالهاتف قبل أن ينشر مواطنون صورا للحريق واختلط الأمر على الناس، هل هو الفندق، أم المقهى، أم أحد المحلات؟... البعض تصور عند الانفجار أن مطعما صغيرا كان مصدر الحريق... حركة ممنوعة في محيط المنطقة وكل الشوارع مغلقة...
المخاوف الأمنية التي تعيشها المدينة منذ التفجير الانتحاري وأحاديث الحصارات للمشبوهين بالمشاركة في الجريمة وحواجز المراقبة المشددة التي تنصب هنا وهناك ساهمت في التفكير في أن ما انفجر هو قنبلة، لكن شهود عيان يؤكدون أنه غاز المدينة المتسرب في المحل وبالتحديد في مخزن في الخلفية... تغيير نشاط المحل من مقهى إلى دكان أقمشة فرض تغيير تركيب شبكة الغاز، لكن حصل ما حصل، فشرارة لإشعال مصباح قلبت المكان...
في حي بوهني، حيث يقطن الشاب القتيل والجرحى كانت الأجواء حزينة وقلقة وعمال المستشفى يواجهون ضغوطا من أهالي المصابين والفضوليين. كثير من الناس جاءوا للاستطلاع مما تسبب في متاعب لأعوان أمن المستشفى والشرطة...
رغم القتيل والجرحى وتحطم السيارات واحتراق القماش والأفرشة، يحمد الناس الله أن الأمر لا يتعلق بعودة الإرهاب.