علمت "الشروق" من مصادر مؤكدة أن 4 أعضاء من حزب الأفلان كانوا مرشحين ضمن قائمة الحزب لخوض سباق المحليات لبلدية الأخضرية بالبويرة قد قدموا استقالتهم الرسمية من الحزب، والتحقوا بقائمة الحركة الشعبية الجزائرية بنفس البلدية، ويتقدم هؤلاء المستقيلين المير الحالي للبلدية ونائبه الذي شغل نفس المنصب لعهدتين سابقتين، إضافة إلى سيدة وعضو آخر.
وأضافت نفس المصادر أن سبب الاستقالة يعود إلى اعتراض هؤلاء رفقة عدة مناضلين ومترشحين وكذا منتخبين على طريقة تشكيل لجنة اختيار الترشيحات التي حسبهم لم تحترم فيها التعليمة رقم 12 المرسلة من طرف قيادة الحزب، وكذا فرض أسماء فيها وضمن القائمة التي ستخوض الانتخابات بطريقة غير قانونية وبالمحاباة حسب المقياس، لينتقل هؤلاء المستقيلون إلى حزب الأمبيا بعد تقديمهم استقالتهم الرسمية عن طريق محضر قضائي إلى اللجنة الولائية.
يذكر أن حزب الأفلان بالبويرة يعيش على صفيح ساخن منذ بداية التحضير للانتخابات المحلية، حيث عرفت عدة قسمات ومحافظات مشاكل داخلية وصراعات انبثقت عنها استقالات وشكاوى حول أسماء قيادية ضربت التعليمة المذكورة عرض الحائط وشكلت لجانا على المقاس لفرض أسماء معروفة ومقربة وأخرى لا علاقة لها بالحزب نفسه، مثلما هو الشأن بكل من الأخضرية وعين بسام وكذا البويرة.
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استقالة 4 مترشحين من الأفلان والتحاقهم بـ"الأمبيا" في البويرة
س. ع
علمت "الشروق" من مصادر مؤكدة أن 4 أعضاء من حزب الأفلان كانوا مرشحين ضمن قائمة الحزب لخوض سباق المحليات لبلدية الأخضرية بالبويرة قد قدموا استقالتهم الرسمية من الحزب، والتحقوا بقائمة الحركة الشعبية الجزائرية بنفس البلدية، ويتقدم هؤلاء المستقيلين المير الحالي للبلدية ونائبه الذي شغل نفس المنصب لعهدتين سابقتين، إضافة إلى سيدة وعضو آخر.
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وأضافت نفس المصادر أن سبب الاستقالة يعود إلى اعتراض هؤلاء رفقة عدة مناضلين ومترشحين وكذا منتخبين على طريقة تشكيل لجنة اختيار الترشيحات التي حسبهم لم تحترم فيها التعليمة رقم 12 المرسلة من طرف قيادة الحزب، وكذا فرض أسماء فيها وضمن القائمة التي ستخوض الانتخابات بطريقة غير قانونية وبالمحاباة حسب المقياس، لينتقل هؤلاء المستقيلون إلى حزب الأمبيا بعد تقديمهم استقالتهم الرسمية عن طريق محضر قضائي إلى اللجنة الولائية.
يذكر أن حزب الأفلان بالبويرة يعيش على صفيح ساخن منذ بداية التحضير للانتخابات المحلية، حيث عرفت عدة قسمات ومحافظات مشاكل داخلية وصراعات انبثقت عنها استقالات وشكاوى حول أسماء قيادية ضربت التعليمة المذكورة عرض الحائط وشكلت لجانا على المقاس لفرض أسماء معروفة ومقربة وأخرى لا علاقة لها بالحزب نفسه، مثلما هو الشأن بكل من الأخضرية وعين بسام وكذا البويرة.