وقد خرج المشاركون في هذا الملتقى بجملة من التوصيات الهامة الداعية إلى توحيد الصفوف والجهود لنصرة المسجد الأقصى المبارك والقضية الفلسطينية، كونها قضية عالمية عادلة ولا تعني فقط العرب والمسلمين، كما أكّد المشاركون على الموقف الشعبي والرّسمي للجزائر والدّاعم لصمود أهلنا في فلسطين والرّافض لكل شكل من أشبال التطبيع مع الكيان الصهيوني .
اختتم الملتقى الوطني الثالث تحت شعار "الأقصى خط أحمر" والذي نظمته جمعية الأنيس لتنشيط الشباب وملتقى "القدس أمانتي الجزائر بمساهمة رابطة المستقبل" على مدار أيام 14/15/16 سبتمبر 2017 بالجزائر العاصمة، بحضور ثلة من الفاعلين في المجتمع المدني والبرلمانيين ونقابات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وأعضاء الهيئة الدولية لكسر الحصار على غزة، وتحالف أسطول الحرية، وجمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، الشخصيات الوطنية والأفواج الكشفية، تتقدمهم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين .
كما شددّ الدكتور عمار طالبي نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في كلمته على وجوب تسلح الشباب الجزائري بالعلم والمعرفة للتصدي لعملية تهويد المقدسات، داعيا الدولة الجزائرية إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل الإفراج عن قافلة المساعدات الموجهة لغزة .
هذا، وقد زار المشاركون في الملتقى الوطني الثالث حي القصبة العتيق وبالتحديد منزل الشهيد علي لابوانت ووقفوا أمام منزله مترحمين عليه وعلى الشهداء ممن سقطوا في ميادين الشرف، مستذكرين بطولاتهم التي تتشابه وبطولات الفسلطينيين، كما زاروا مسجد كتشاوة العتيق الذي امتهنه المستعمر الفرنسي وجعله إسطبلا للغنم، ثم كنيسة إمعانا في إبعاد الجزائريين عن منبع حضارتهم وفكرهم وجهادهم، وربط ذلك بما يحدث للمسجد الأقصى المبارك من طمس للمعالم وتضييق على المرابطين فيه .
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زيارة إلى منزل الشهيد علي لابوانت ومسجد كتشاوة
اختتام الملتقى الوطني الثالث للقدس
آسيا.ش
صحافية، ورئيسة القسم الثقافي والفني بجريدة الشروق
وقد خرج المشاركون في هذا الملتقى بجملة من التوصيات الهامة الداعية إلى توحيد الصفوف والجهود لنصرة المسجد الأقصى المبارك والقضية الفلسطينية، كونها قضية عالمية عادلة ولا تعني فقط العرب والمسلمين، كما أكّد المشاركون على الموقف الشعبي والرّسمي للجزائر والدّاعم لصمود أهلنا في فلسطين والرّافض لكل شكل من أشبال التطبيع مع الكيان الصهيوني .
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اختتم الملتقى الوطني الثالث تحت شعار "الأقصى خط أحمر" والذي نظمته جمعية الأنيس لتنشيط الشباب وملتقى "القدس أمانتي الجزائر بمساهمة رابطة المستقبل" على مدار أيام 14/15/16 سبتمبر 2017 بالجزائر العاصمة، بحضور ثلة من الفاعلين في المجتمع المدني والبرلمانيين ونقابات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وأعضاء الهيئة الدولية لكسر الحصار على غزة، وتحالف أسطول الحرية، وجمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، الشخصيات الوطنية والأفواج الكشفية، تتقدمهم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين .
كما شددّ الدكتور عمار طالبي نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في كلمته على وجوب تسلح الشباب الجزائري بالعلم والمعرفة للتصدي لعملية تهويد المقدسات، داعيا الدولة الجزائرية إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل الإفراج عن قافلة المساعدات الموجهة لغزة .
هذا، وقد زار المشاركون في الملتقى الوطني الثالث حي القصبة العتيق وبالتحديد منزل الشهيد علي لابوانت ووقفوا أمام منزله مترحمين عليه وعلى الشهداء ممن سقطوا في ميادين الشرف، مستذكرين بطولاتهم التي تتشابه وبطولات الفسلطينيين، كما زاروا مسجد كتشاوة العتيق الذي امتهنه المستعمر الفرنسي وجعله إسطبلا للغنم، ثم كنيسة إمعانا في إبعاد الجزائريين عن منبع حضارتهم وفكرهم وجهادهم، وربط ذلك بما يحدث للمسجد الأقصى المبارك من طمس للمعالم وتضييق على المرابطين فيه .