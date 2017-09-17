إيمان الإمام من مصر تخطف لقب الدورة الثانية "بودكاست آرابيا" تطلق الدورة الثالثة من أسبوع "يوتيوب المرأة العربية"

فازت اليوتيوبر إيمان الإمام من مصر بلقب الدورة الثانية من مسابقة أسبوع يوتيوب المرأة العربية، التي ينظمها مشروع بودكاست آرابياPodcast Arabia، وهذا بعد منافسة مع 11 مشتركة أخرى من 5 بلدان عربية هي الجزائر، المغرب، تونس، موريتانيا، مصر.

وتمكنت إيمان من حصد إعجاب اللجنة والجمهور على حد سواء، حيث أجمعت لجنة تحكيم الدورة الثانية التي تكونت من الإعلامية اللبنانية بسكاي نيوز عربية جيسي المر، د.آسيا موساي طبيبة متخصصة في السرطان وناشرة بدار الاختلاف، المدونة المغربية والطبيبة د.سناء الحناوي من المغرب، ومديرة العلاقات العامة بمشروع بودكاست آرابيا لطيفة فارسي، أجمعت على تميز مشاركة صاحبة قناة الإسبتالية، حيث أكدت اللجنة على أن الفيديو جمع بين الفائدة والبساطة في التقديم، إضافة إلى جودة تقنية ممتازة، كما أثنوا على الطريقة التي تناولت بها الفائزة موضوعا حساسا كسرطان الثدي.

وبعد إعلان النتيجة، أعربت الفائزة عن سعادتها بهذا الإنجاز، وشكرت لجنة التحكيم والجمهور الذي صوت لها بكثافة، حيث تجاوز عدد مشاهدات الفيديو الخاص بها أكثر من 70000 مشاهدة إلى غاية شهر سبتمبر، من أصل أكثر من 200 ألف مشاهدة إجمالية للفيديوهات المشاركة. تقول إيمان: "شكرا جزيلا لدعمكم الذي مكننا من الفوز بتصويت الجمهور الكثيف، كما لا يفوتني أن أشكر لجنة التحكيم وفريق بودكاست آرابيا، وعقبال فوزنا بمسابقات أخرى في المستقبل".

مدير مشروع بودكاست آرابيا يوسف بعلوج أكد نجاح المسابقة في خلق الاهتمام لدى الشابات العربيات بصناعة محتوى الفيديو الهادف، يقول: "أطلقنا الدورة الثالثة مبكرا حتى يكون الاحتفال بالفائزة والورشة في شهر المرأة مارس، نعم أطلقنا دورة ثالثة، لأن أسبوع يوتيوب المرأة العربية قد أثبت أنه مناسبة جيدة للحديث عن قضايا المرأة بطريقة نقاشية هادفة، مع تمنياتي أن يكون هنالك دعم هذه المرة من قبل المؤسسات والشركات لهذه الفعالية لنتمكن من تنظيمها بشكل أوسع، ونرفع قيمة الجائزة المادية التي تبلغ 1000 دولار".

استقبال المشاركات في الدورة الثالثة سيستمر إلى غاية 15 نوفمبر، وتم اختيار مواضيع مختلفة تتوزع على أربعة محاور، "التغذية الصحية" في محور "الصحة والجمال"، "نساء عظيمات" في محور "الثقافة"، "العمل التطوعي" في محور "المجتمع"، "لفات حجاب سهلة" في محور "الأناقة والموضة"، حيث تختار كل مشاركة موضوعا واحدا لتنجز عنه فيديو تتراوح مدته بين 3 إلى 10 دقائق، ترسله إلى الإيميل المخصص podcast@PodcastArabia.net.