توقيف 3 شبّان يروّجون المهلوسات في حسين داي

أوقفت مصالح أمن حسين داي ثلاثة أشخاص، بعد ورود معلومات تفيد أنهم يروجون المؤثرات العقلية.

حيث ضبط في منزل المتهم الأول 300 قرص مهلوس ومبلغ مالي، بينما أسفرت عملية اعتقال المتهمين الآخرين على استرجاع 460 قرص مهلوس كانت موجهة للبيع.

وبينت التحريات أن أحد المتهمين يتوجه إلى الأطباء المختصين بالأمراض العقلية، وبعد حصوله على وصفات طبية، يقوم بصرف أدويته المصنفة ضمن المؤثرات العقلية ليبيعها بمساعدة شريكيه. وعلى إثرها أحيل المتهمون على وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي في العاصمة، والذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.