قيمتها فاقت 180 مليون سنتيم حجز أكثر من 4600 قارورة من المشروبات الكحولية بالبويرة

تمكنت وحدة تابعة إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة من حجز ما يفوق 4600 قارورة من المشروبات الكحولية المسوقة بطريقة غير قانونية كانت محملة بمركبة نفعية بالطريق السيار الجديد الرابط بين ولايتي البويرة وبجاية.

وبحسب المصدر الذي أورد الخبر، فإن عملية الحجز كانت عبر حاجز تم نصبه في حدود الساعة الخامسة صباحا، حيث تم توقيف مركبة نفعية عثر بداخلها بعد تفتيشها على 3552 قارورة جعة و1188 قارورة نبيذ أحمر كانت موجهة إلى الترويج بطريقة غير قانونية بقيمة 180 مليون سنتيم، ليتم حجز الكمية واقتياد المركبة رفقة سائقها إلى مقر المجموعة قصد التحقيق معه ثم تقديمه إلى الجهات القضائية.