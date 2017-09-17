عزوف جماعي عن شراء اللحوم البيضاء والحمراء انهيار تاريخي لأسعار السردين والكلغ بـ100 دج

شهدت أسعار الأسماك الزرقاء من نوع السردين انخفاضا كبيرا بمدينة البويرة، إذ نزل سعر الكيلوغرام الواحد صبيحة أمس الاثنين إلى 100 دج، بعد ما كان في الأيام السابقة في حدود الـ800 دج، وهو ما لقي استحسانا كبيرا من طرف المواطنين الذين يقتنون كميات كبيرة بغرض تخزينه.

وعن انخفاض أسعار السردين والذي وصل إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 6 سنوات، ذكر باعة التجزئة بعاصمة الولاية في حديثهم مع "الشروق" أن كثرة المنتوج خلال هذه الأيام سبب في تقهقر سعر الصندوق الواحد في سوق الجملة إلى 2000 دينار، ما جعل الأسعار المعتمدة عند أغلب باعة التجزئة تتراوح بين 100 و150 دج للكيلوغرام الواحد، والسعر –حسبهم- يخضع لقاعدة العرض والطلب.

وقد خلف انخفاض الأسعار خلال اليومين الأخيرين ارتياحا كبيرا وسط المستهلكين الذين أعربوا عن أملهم في أن يستمر لعدة أسابيع، خاصة وأن الكثير منهم افتقدوا السردين من موائدهم منذ عدة سنوات، كما تسبب انخفاض أسعار السردين في إنعاش أطباق العائلات وفتح شهيتهم للإبداع في طهيه بطرق متنوعة ومختلفة، وجعل الكثير منهم يعزف عن شراء اللحوم الحمراء والبيضاء، خاصة في ظل ارتفاع أسعارها مقارنة بالسردين.