ادّعت أنها إطار سام في مؤسسة عمومية حلاقة تسلب جامعيات أموالهن مقابل وظائف وهمية بوهران

فتحت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، الأحد، ملف قضية نصب واحتيال بطلتها حلاقة، أوهمت ضحاياها، وهن فتيات جامعيات بتمكينهن من مناصب عمل، مقابل منحها المال، حيث أدانت ذات المحكمة المتهمة بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة النصب والاحتيال.

وقائع القضية بدأت، لمّا تقدمت قبل نحو شهر فتيات تخرجن من الجامعة، بشكوى أمام مصالح الشرطة بوهران، ضد شابة في العقد الثالث من العمر، مفادها أنّ المشتكى منها سلبتهن أموالهن مقابل وظائف وهمية، لم يظفرن بها. علما أنها قدّمت نفسها على أساس إطار سامٍ وبإمكانها مساعدتهن في الحصول على وظيفة، لكن لا شيء من ذلك تحقق على أرض الواقع.

التحريات التي باشرتها مصالح الشرطة، أفضت إلى أن المتهمة في قضية الحال، مجرّد حلاقة بمحل كائن بوسط مدينة وهران، وليست إطارا ساميا بمؤسسة عمومية كما ادعت، ليتم توقيفها وإحالتها على القضاء، لتدينها محكمة الاستئناف بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وهي العقوبة ذاتها التي نطقت بها المحكمة الابتدائية في وقت سابق.