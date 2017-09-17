فند المتهم الفعل المنسوب إليه.. عام حبسًا لشابّ هدد والده بكلب متوحّش!

مثل شابّ في العقد الثاني من العمر أمام محكمة الشراقة في العاصمة، بتهمتي السبّ والتهديد ضد الأصول، على أساس الشكوى التي رفعها والده، مفادها أنّ ابنه تجاوز الأدب معه، حيث أحضر يوم الوقائع كلبًا متوحشا إلى المنزل، وبدأ يحطم الأثاث، مهددا إياه بالقتل في حالة عدم بيع المنزل ومنحه حصته من ثمنه.

بالمقابل، فند المتهم الفعل المنسوب إليه، موضحا أن شقيقه سرق منه مبلغ 20 مليون سنتيم، وهي كل مدخراته من عمله كبنّاء في شركة برتغالية، مشيرا أنه تشاجر مع والده لأنه لم يقف إلى جانبه ورفض سماعه، كما أسكنه رفقة إخوته في منزل فوضوي، بينما مكث هو مع زوجته في المنزل العائلي اللائق، وهو ما أحسسه بـ"الحقرة" واللامبالاة من طرف والده، هذا الأخير الذي أصر على عدم الصفح، طالبًا تشديد العقوبة عليه. وبعد التماس الحبس النافذ لعامين وغرامة بقيمة 100 ألف دج، أدين المتهم بعد المداولات بالحبس النافذ لمدة سنة.