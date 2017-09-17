نائب برلماني ومدير تنفيذي ضمن المستفيدين مسؤولون يستولون على جوازات حجّ قدمها إماراتيون هدية للعمال

علمت "الشروق" من مصادر من داخل ولاية النعامة، أن الوفد الإماراتي الذي يقيم بحظيرة الغزلان بمنطقة لجدار ببلدية قصدير والمتواجد هذه الأيام بالولاية، كان قد خص عددا من العمال بستة جوازات حج، كانت قد تغيرت وجهتها واستفاد منها برلماني وأحد أفراد عائلته ومدير تنفيذي وإطارات أخرى بالولاية.

وحسب ذات المصادر، فإن عملية تحويل هذه الجوازات بطلاها موظف سامٍ بمديرية التنظيم والشؤون العامة والمكلف بملف الإماراتيين بديوان الوالي. هذه الفضيحة جاءت بعد سابقتها التي فجرها النائب عن ولاية النعامة المنتمي لحركة مجتمع السلم، واتهم فيها الوالي السابق المنتهية مهامه بسرقة 8 جوازات حج قبل أن يأتي الرد من طرف هذا الأخير عبر الفيسبوك، وأثارت ضجة كبيرة.

و في السياق، تحدث مصادر أخرى من الولاية عن استفادات مالية قدمتها البعثة الإماراتية لسائقين وعمال قدموا خدمات للوفد إماراتي الزائر لولاية، لكن استولى عليها ملحقون بديوان الوالي حارمين أصحابها منها.

"الشروق" من جهتها، اتصلت بالمكلف بالإعلام بولاية النعامة ورئيس الديوان بخصوص هذه القضية، إلا أنهما رفضا التواصل معنا.