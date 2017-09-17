تفاجأ المشاركون في فعاليات المهرجان الثقافي المحلي، للموسيقى والأغنية الشاوية، في طبعته التاسعة بخنشلة، ساعات فقط قبل الافتتاح الرسمي، للمهرجان بقاعة السينماتيك، في قلب مدينة خنشلة، بانسحاب الفنان الاوراسي، عبد الحميد بوزاهر، عميد الأغنية الشاوية، من المهرجان، وإعلان مقاطعته رفقة عدد من الفنانين، بولايات عديدة.
قبل أن يعلن عبر صفحته الرسمية، على الفايسبوك تبرئة ذمته، من المهرجان، كرئيس لجنة التحكيم، لأسباب قال عنها الفنان أنها تعود لتجاوزات وسوء التنظيم والتسيير، إضافة إلى إقصاء وتهميش الوجود الفنية، المحسوبة على الأغنية الشاوية الأصلية من جهة، وإسناد مهام لأعضاء لا علاقة لها بمحتوى المهرجان، وهدفه لا من بعيد ولا من قريب.
وعرف الافتتاح الرسمي، للمهرجان في طبعته التاسعة، فوضى عارمة، وانعدام للتنظيم، أمام عدم تحكم المنظمين في مجريات الافتتاح، ووجد الحاضرون والمشاركون صعوبات كبيرة، مع انطلاق فعاليات المهرجان، مما جعل اغلبهم ينسحبون دقائق فقط، بعد إعلان الانطلاق، وقد طلب المتتبعون من المنظمين ضرورة التنسيق بين الأعضاء، للتمكن من بلوغ تنظيم محكم، على الأقل مع الأيام القادمة، التي سيشهدها المهرجان.
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ساعات قبل الافتتاح الرسمي للمهرجان المحلي للأغنية الشاوية بخنشلة:
عبد الحميد بوزاهر يعلن انسحابه من المهرجان ويبرئ ذمته
طارق. م
تفاجأ المشاركون في فعاليات المهرجان الثقافي المحلي، للموسيقى والأغنية الشاوية، في طبعته التاسعة بخنشلة، ساعات فقط قبل الافتتاح الرسمي، للمهرجان بقاعة السينماتيك، في قلب مدينة خنشلة، بانسحاب الفنان الاوراسي، عبد الحميد بوزاهر، عميد الأغنية الشاوية، من المهرجان، وإعلان مقاطعته رفقة عدد من الفنانين، بولايات عديدة.
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قبل أن يعلن عبر صفحته الرسمية، على الفايسبوك تبرئة ذمته، من المهرجان، كرئيس لجنة التحكيم، لأسباب قال عنها الفنان أنها تعود لتجاوزات وسوء التنظيم والتسيير، إضافة إلى إقصاء وتهميش الوجود الفنية، المحسوبة على الأغنية الشاوية الأصلية من جهة، وإسناد مهام لأعضاء لا علاقة لها بمحتوى المهرجان، وهدفه لا من بعيد ولا من قريب.
وعرف الافتتاح الرسمي، للمهرجان في طبعته التاسعة، فوضى عارمة، وانعدام للتنظيم، أمام عدم تحكم المنظمين في مجريات الافتتاح، ووجد الحاضرون والمشاركون صعوبات كبيرة، مع انطلاق فعاليات المهرجان، مما جعل اغلبهم ينسحبون دقائق فقط، بعد إعلان الانطلاق، وقد طلب المتتبعون من المنظمين ضرورة التنسيق بين الأعضاء، للتمكن من بلوغ تنظيم محكم، على الأقل مع الأيام القادمة، التي سيشهدها المهرجان.