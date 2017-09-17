قدم متعامل الهاتف النقال "جازي" لزبائنه، امتيازات جديدة لعرض ميلينيوم، بما فيها خدمة ليبرتي، من خلال تزويدها بفوائد وأسعار مغرية لصالح المشتركين الحاليين والجدد.
وقال المتعامل، الثلاثاء، في بيان له تحصل موقع "الشروق اونلاين"، على نسخة منه، أن المشترك في خدمة "ميلينوم 400"، يسمح له بعد شحنه لمبلغ 400 دج، بإجراء مكالمات غير محدودة وإرسال رسائل قصيرة نحو "جازي"، إلى جانب 400 دج من المكالمات والرسائل القصيرة إلى مختلف الشبكات الوطنية، بالإضافة إلى 1 جيغا بايت من الأنترنت صالحة لمدة أسبوع واحد.
وبخصوص عرض "ليبرتي"، يضيف المتعامل، أن شحن رصيد بمبلغ 100 دج، يقابله إستفادة الزبون من رصيد مضاعف، وعند شحن 150 دج، فإنه سيستفيد من مبلغ 375 دج، أي سيتضاعف مرتين و نصف.
وللإشتراك في مختلف هذه الصيغ، ما على الزبون الى تشكيل الرمز * 720 #، أو الدخول إلى صفحة الإنترنت لجازي أو طلب الخدمة في أقرب نقطة بيع.
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"جازي" تعيد إطلاق عرض ميلينيوم بامتيازات جديدة
منير ركاب
قدم متعامل الهاتف النقال "جازي" لزبائنه، امتيازات جديدة لعرض ميلينيوم، بما فيها خدمة ليبرتي، من خلال تزويدها بفوائد وأسعار مغرية لصالح المشتركين الحاليين والجدد.
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وقال المتعامل، الثلاثاء، في بيان له تحصل موقع "الشروق اونلاين"، على نسخة منه، أن المشترك في خدمة "ميلينوم 400"، يسمح له بعد شحنه لمبلغ 400 دج، بإجراء مكالمات غير محدودة وإرسال رسائل قصيرة نحو "جازي"، إلى جانب 400 دج من المكالمات والرسائل القصيرة إلى مختلف الشبكات الوطنية، بالإضافة إلى 1 جيغا بايت من الأنترنت صالحة لمدة أسبوع واحد.
وبخصوص عرض "ليبرتي"، يضيف المتعامل، أن شحن رصيد بمبلغ 100 دج، يقابله إستفادة الزبون من رصيد مضاعف، وعند شحن 150 دج، فإنه سيستفيد من مبلغ 375 دج، أي سيتضاعف مرتين و نصف.
وللإشتراك في مختلف هذه الصيغ، ما على الزبون الى تشكيل الرمز * 720 #، أو الدخول إلى صفحة الإنترنت لجازي أو طلب الخدمة في أقرب نقطة بيع.