الدومينيكان تتعرض لأكبر دمار في تاريخها جراء إعصار ماريا

تعرضت جمهورية الدومينيكان في منطقة الكاريبي إلى أكبر دمار في تاريخها جراء إعصار "ماريا" الذي ضربها بعد إعصار "إرما".

وقال رئيس الوزراء روزفيلت سكريت، إن البلاد تعرضت لأكبر خسائر بسبب الإعصار، حسب ما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وذكر سكريت على حسابه في موقع تويتر، أن البلاد خسرت كل شيء ممكن أن يُشترى بالمال.

وكان سكريت أوضح في منشورات سابقة له، أن منزله أيضاً غرق تحت المياه، والإعصار اقتلع سقف منزله.

من جانبه، صنّف مركز الأعاصير الوطني الأمريكي، إعصار ماريا ضمن فئة "الدرجة الخامسة".

وأعلن المركز أن ماريا ضرب جزر الدومينيكان في البحر الكاريبي بسرعة رياح وصلت إلى 260 كيلومتر في الساعة.

وحذر المركز من أن يتخذ ماريا مسار إعصار إرما ذاته الذي ضرب ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة، بعد منطقة الكاريبي.

ومطلع الشهر الحالي، ضرب إعصار إرما بلدان منطقة الكاريبي، إضافة إلى عدد من الولايات الأمريكية، وتسبب في إجلاء قرابة سبعة ملايين شخص.

وجمهورية الدومينيكان هي عبارة عن مجموعة جزر شرق الكاريبي، ويبلغ عدد سكانها قرابة 72 ألف نسمة.