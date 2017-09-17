تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بمشتبه فيه يقوم بترويج أسلحة بيضاء محظورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
قضية الحال انطلقت التحريات بخصوصها بعد معاينة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم صاحبها بالترويج لبيع أسلحة بيضاء محظورة، وبعد الاستعانة بالوسائل التقنية، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، ليتم إيقافه بعد عملية ترصد محكمة، وتنفيذا لإذن بالتفتيش لمنزل المشتبه فيه، تم العثور على 8 أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير(سيوف) ومبلغ مالي يقدر بـ 13000 دج من عائدات الترويج.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، أين استفاد من استدعاء مباشر.
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توقيف شخص يبيع الأسلحة البيضاء والسيوف عبر الفايسبوك
أحمد. ع
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بمشتبه فيه يقوم بترويج أسلحة بيضاء محظورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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قضية الحال انطلقت التحريات بخصوصها بعد معاينة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم صاحبها بالترويج لبيع أسلحة بيضاء محظورة، وبعد الاستعانة بالوسائل التقنية، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، ليتم إيقافه بعد عملية ترصد محكمة، وتنفيذا لإذن بالتفتيش لمنزل المشتبه فيه، تم العثور على 8 أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير(سيوف) ومبلغ مالي يقدر بـ 13000 دج من عائدات الترويج.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، أين استفاد من استدعاء مباشر.